Turizm sektöründe 2020 yılında yükseliş bekleniyor

Turizm acenteleriyle birlikte günübirlik tatiller de son yıllarda revaçta. Acentelerle yurt içi ve yurt dışı turları, kültür turları, otel rezervasyonları, uçak, otobüs, TCDD ve feribot biletleri, vize işlemleri, hac ve umre hizmetleri ve havalimanı transferleri gibi birçok alanda olanak sağlanarak, tatil yapmak isteyenlere özel uygun fiyatlı tatil paketleri hazırlanıyor. Özellikle kültür turlarının yurt içinde oldukça talep gördüğünü ifade eden Fison Travel Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Fison, 2020 yılının turizm yılı olacağını söyledi. Cengiz Fison, “Turizm acenteleri insanların daha ucuza tatil yapmalarına olanak sağlıyor. Aldığınızı biliyor olmanız, karşınızda her zaman bir muhatabınız olması müşterilere güven sağlıyor. Kültür turlarında büyük bir artış var. Bizim insanlarımız gezip görmeyi seven insanlar fakat insanlara yer göstermek ve alternatif turizm olanakları sunmak gerekiyor” dedi.

Gençler online bilet alımı ve rezervasyonları kullanıyor

Türk turizminde tatil rezervasyonlarında online rezervasyonların artışta olduğunu kaydeden Fison, "Online bilet alımı ve rezervasyonlar yaygınlaşıyor. Türk turizmi için biraz geç kalınmış bir alan. Fakat Türkiye'nin genç nesli de artık işlerini online olarak gerçekleştiriyor. Biletleri ofislerden, bürolardan almak yerine online olarak işlerini daha hızlı bir şekilde halledebiliyorlar. İnternet üzerinden alımlar hızlı bir şekilde yapılabildiği için tercih online hizmetlere kayıyor" ifadelerinde bulundu.

