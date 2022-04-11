Türk bilim insanları 'Milli Reaktif' geliştirdi

Multidisipliner olarak yürütülen patent çalışmalarında İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ArelPOTKAM (Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdürü Doç. Dr. Yeşim Müge Şahin, Üsküdar Üniversitesi PROMER Araştırma Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Çatal ve Dr. Öğretim Üyesi Vildan Enisoğlu Atalay; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihal Onul, Araştırma Görevlisi Dr. Funda Özkök, Doktora Öğrencisi Kamala Asgarova da yer alıyor. Özgün molekülün sentezi, modellenmesi ve kimyasal özelliklerin belirlenmesiyle geliştirilen reaktif, kit haline getirildi. Dünya kimya endüstrisine ve bilime önemli katkısı olan reaktif, Demir (2) Sülfatın hassas ve kolorimetrik olarak ölçülmesine olanak sağlıyor. Reaktif, tamamen yerli imkânlarla geliştirilen ve inovatif bir ürün olma özelliği taşıyor.

Demir (2) Sülfat ile spesifik reaksiyona giren ve bu bileşiğin varlığını veya miktarını belirlemeye yarayan reaktif, tıp, kimya, tarım, ziraat ve biyoteknoloji endüstrilerinde kullanılabilecek. Geliştirilen reaktif ayrıca, su sistemleri, atık sular, biyolojik malzemeler, gıda maddeleri, toprak örnekleri ve sentetik karışımlar gibi pek çok alanda çevre kirliliğine neden olan Demir (2) Sülfat tayini ve miktarının belirlenmesine katkı sağlayacak.

Özellikle Demir (2) Sülfatın ve miktarının belirlenmesinin önemli olduğu alanlar ile laboratuvarlar, üniversitelerde, AR-GE ve endüstriyel amaçlı kullanılabilmesi için reaktif ve kit dünya kimya literatürüne kazandırıldı. Uluslararası patent başvurusu da yapılan buluşun, dünya reaktif endüstrisinin de ilgi odağı haline geleceği düşünülmektedir.

Çalışma ekibi tarafından, sadece Demir (2) Sülfat iyonik bileşiğiyle etkileşime giren ve dünya literatüründe bir ilk olan tiyoantrakinon molekülü reaktif madde sentezlenmiş ve kit haline getirildi. Özgün reaktif ve geliştirilen kit ile karışım içeriğindeki Demir (2) Sülfat tayini miktar olarak da farklı renk skalalarında belirlenebilmekte. Dünya kimya endüstrisine ve bilime önemli katkı sağlayacak olan reaktif ve kit, tamamen yerli imkânlarla geliştirilmiş özgün ve inovatif bir ürün olma özelliği taşımakta.