Türk boks ekibi Almanya'da tarih yazıyor

Almanya'da boksun Oscar'ları olarak kabul edilen Herqul German Boxingawards ödüllerine layık görülen adaylar arasında Türk Boks Kulübü EC Boxing tüm ekip olarak yer alıyor. Yılın promotörü dalında Erol Ceylan, yılın antrenörü dalında Bülent Başer, yılın boksörü dalında Ali Eren Demirezen ve Mahmoud Charr, yılın gelişen yetenekli boksörü dalında Viktor Faust adaylar arasına seçildi.

Özellikle ABD'de arka arkaya aldığı zaferlerden sonra dünya boks otoritelerinin dikkatlerini üzerine çeken sporcumuz Ali Eren Demirezen de ödülün en büyük adaylarından.

Erol Ceylan: "Verilecek olan ödüller bizim için çok kıymetli"

Son yıllarda kazandığı başarılarla dünyanın dikkatlerini üzerine çeken EC Boxing, her yıl ödülleri toplarken, bu yıl tüm dallarda aday olarak gösterilmesi kulüp yönetimini oldukça memnun etti. EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, bu denli değerli bir organizasyonda bize bu denli büyük çapta yer verilmesi işimizi ne kadar iyi yaptığımızın bir göstergesidir diyerek, "Kulüp olarak dünya çapında büyük başarılara imza atıyoruz. Bunun görülmesi de bizi oldukça memnun ediyor. Herpul German Boxingawards, oldukça kaliteli bir organizasyon ve her yıl dağıttığı ödüllerle boksun Oscar'larına layık olan ve boksta başarı sağlayanları iyi tespit ediyor. Bu nedenle verilecek olan ödüller bizim için çok kıymetlidir" dedi.

Vedat Alyaz: "Ülkeleri için kan ve ter döküyorlar"

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, "Tüm ekibin bu ödüle layık görülen adaylar arasında olması ülkemiz açısından da büyük bir onurdur. Almanya'da yaşayan gurbetçi Türkler, ülkelerinin tanıtımını yapabilmek için kan ve ter döküyorlar. Profesyonel boksta ülkemizi Avrupa'daki Türkler temsil ediyor ve ne kadar başarılı oldukları da bu tür önemli ödüllerle daha net anlaşılıyor" şeklinde konuştu.