Türk Estetisyen Tevfik Bozdağ, dünyada ilk kez kalıcı kaş tekniğini geliştirdi

8T Nanopigmentasyon'un 8 adet tekniğin bir araya geldiği, 0.18 0.20 T1 Nano iğnelerle yapılan bir teknik olduğunu ifade eden Tevfik Bozdağ, ”Microblading ağrılı acılı, kanamalı bir sistemdir. Bıçak benzeri aparatlarla jilet ile kesik atılan bir teknik olan microblading, müşterilerden en çok şikâyet alan bir sistemdir. Mikroblading eğitimi alan kişiler 1-2 günde bu işi öğrenemezler. Ayrıca söylenenlerin aksine microblading 2-3 aydan fazla kalmıyor. Microblading kanamalı Bir işlem olduğu için kan ile birlikte boyanın etken maddesi titanyum dioksit birleştiği zaman, renk grileşiyor, mavileşiyor, yeşilleniyor ve kızıllaşıyor. Ardından güzellik merkezimizde bu tür kaşlarla uğraşıyoruz. Benim gibi birçok meslektaşım artık eğitimsiz yapılan, microblading denen bu anlamsız sistemden bıkmış durumdaydı. Ben de neden bu sistemi makine ile yapmayayım diyerek 2017 yılında 8T Nanopigmentasyon tekniğini buldum. Türk patent ve Marka Kurumu'ndan ayrıca Avrupa Patent Konseyi'nden, patentimi aldım. Yaklaşık dört yıldır bu sistemi hem yapıyorum hem Türkiye'de hem Avrupa'da eğitimlerini veriyorum” şeklinde konuştu.

Eğitim verdiği birçok öğrencisinin müşterilerinden övgü aldığını ifade eden Bozdağ “Benim işlemlerim için insanlar Amerika'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan, İtalya'dan İngiltere'den 8T Nanopigmentasyon kaş uygulaması yaptırmaya geliyorlar. Aylar sonrasına ancak randevu verebileceğimiz bu sistem Türkiye'de ve Avrupa'da yavaş yavaş insanlar tarafından tercih ediliyor” diye konuştu.

Tevfik Bozdağ kimdir?

Makine ile kıl atış tekniğinin Avrupa ve Türkiye'deki eğitmeni olan Tevfik Bozdağ, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde Tevfik Bozdağ B.V. Kalıcı Makyaj Akademisi şirketini kurdu. Aynı zamanda 2016 yılında Tevfik Bozdağ Kalıcı Makyaj Akademisi Ankara şirketimin şubesini açtı. 2015 yılından bu yana kalıcı makyaja gönül vermiş bir üstad olarak nitelendirilen Tevfik Bozdağ, yurtiçinde ve yurtdışındaki eğitimlerde Microblading olmayan, 8T Nanopigmentasyon tekniğini öğretiyor. Ayrıca 8T Nanopigmentasyon Kalıcı Makyaj Makinesini İsviçre'de ürettiren Tevfik Bozdağ bu makinenin de satışını yapmaktadır.

Bu sistemin eğitimini almak isteyenleri detaylı bilgi almaları için resmi sosyal medya hesabından kendisine ulaşmaya davet eden Bozdağ eğitimlerine devam ediyor.