Türk firmasının geliştirdiği yangınla mücadele İHA'sı TEKNOFEST'te

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden olan TEKNOFEST devam ediyor. Festivalde sergilenen birçok İnsansız Hava Aracı (İHA) ziyaretçilerin ilgisi çekiyor. Türk firması DASAL Havacılık Teknolojileri tarafından geliştirilen ve demo aşaması tamamlanan Albatros İnsansız Hava Aracı da yangın söndürme özelliğiyle dikkat çekiyor. Yangınlarla mücadele etmek için tasarlanan araç, 45 dakika havada kalabiliyor. Ayrıca araç, içerisinde yangın söndürücü özelliğe sahip yangın toplarıyla yangının büyümesini engelleyebilecek. Aracın maksimum menzili ise 20 kilometre olarak belirtiliyor.

"İtfaiye aracının giremediği yerlerde, dar alanlarda veya ormanlık alanlarda kullanımı planlandı"

Firmanın Saha Koordinatörü Necip Yılmaz, aracın 75 kilograma kadar yük taşıyabildiğini söyleyerek, "Bu araçlardan iki seçenekli olarak sunuyoruz. Bir tanesi askeri amaçla tasarlanırken diğeri ise yangınlarda kullanılacak şekilde tasarlandı. Aracımızın demo aşaması tamamlandı ve uçuşa hazır. İtfaiye aracının giremediği yerlerde, dar alanlarda veya ormanlık alanlarda kullanımı planlandı. Aracın altında bulunan yangın toplarıyla da müdahale edebilecek bir tasarıma sahip. Orman yangınlarında bölgeyi kontrol etme ve gözetleme gibi özellikleri de bulunuyor. Aynı zamanda yangına gerektiğinde müdahale veya yangının önünü kesmek için faaliyetlerde bulunabilecek. Ayrıca termal kameralarla da gözetim yapabilme özelliğine de sahip" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Aracın toplam uçuş ağırlığı 350 kilogramken, 75 kilograma kadar da faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Araç, deniz seviyesinden 3 bin metreye kadar, karadan ise bin metreye kadar irtifa alabiliyor. Maksimum menzili ise 20 kilometredir ve 45 dakika havada kalabiliyor" dedi.

Muhammed Fırat Aksoy - Furkan Serttaş

