Türk gençlerini dünyaya açacak iş birliği

Yapmış olduğu anlaşmalar ve işbirlikleriyle öğrencilerine dünyanın farklı noktalarında eğitim imkanı tanıyan Bahçeşehir Üniversitesi, çeşitli ülkelerden 20 üniversitenin MIT liderliğinde bir araya gelerek laboratuvar ve eğitim imkanlarını birbirine açtığı Make Impact Consortium'a üye oldu. Konsorsiyum, tüm üye üniversitelerin aynı sistem üzerinden bağlantıda olması, öğrenciler ve akademisyenlerin birbirleriyle devamlı olarak iletişimi ve proje üretimini kolaylaştırması gibi birçok amaca hizmet edecek. Bu üyelik ile birlikte BAU öğrencileri artık MIT'den mini-master sertifikaları, özel eğitimler, Dünya'nın 20 farklı şehrinde düzenlenecek olan zirvelere ve eğitim seminerlerine katılma sansı ve üye üniversitelerle beraber araştırma projelerini hayata geçirme imkânı yakalamış olacak. Ayrıca BAU Future kampüsünde interdisipliner olarak bir araya getirilecek olan laboratuvarların ve bütün BAU imkânlarının da konsorsiyumdaki üniversitelere açılması sağlanarak sadece BAU öğrencileri değil, tüm Dünya'dan öğrenciler de BAU ailesinin bir parçası olabilecek. Bu anlamda konsorsiyuma üye olan Amerika, Fransa, Avusturalya, Japonya, Kolombiya, İspanya, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Kanada gibi ülkelerin arasına artık Türkiye de eklenmiş oldu.

“Gençlerimizi dünyaya açmak istiyoruz”

Yapılan işbirliği kapsamında üyelik işlemleri için BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve Make Impact Consortium'dan Kıdemli Program Yönetici Saana McDaniel'ın katıldığı bir imza töreni düzenlendi. Prof. Dr. Şirin Karadeniz İmza töreni öncesinde yaptığı açıklamada, “ApplyBAU ile başlattığımız üniversite sınavının yanı sıra, hayalleriyle, projeleriyle, geliştirdikleri ürünlerle aldıkları patentlerle kurdukları şirketlerle üniversitede var olmak isteyen çocuklara ve gençlere başka bir yol çizmiştik. Bu sayede inanılmaz güzel gençlerimizi üniversite bünyemize kattık ve onlar için hocalarımızın mentorluğunde belirli laboratuvar çalışma alanları, kuluçka merkezi gibi farklı noktaları oluşturduk ve tasarladık. Burada ortaya çıkan startuplar artık Türkiye içerisinde var olan ve bilinen patentlere dönüştü. Fakat bizim MIT ile beraber özellikle Make Impact Consortium ile birlikte yapmak istediğimiz bu gençlerimizi global dünyaya açmak istiyoruz. Onların diğer ülkelerdeki gençlerden hiçbir eksikleri yok. Onların yaptığı geliştirdiği fikirlerle böyle bir dünyadaki üniversite ağına ve iş ağına katılarak projelerini tüm dünyaya sunmalarını istedik. Yaptıkları projeler artık farklı dünyalarda yer alsın, şirketler kursunlar, eğer bir şey değiştirmek istiyorlarsa sadece üniversitesindeki arkadaşları ile değil MIT bünyesinde bulunan diğer ülkelerdeki arkadaşlarıyla da geliştirsinler” dedi.

“4 farklı kıtayı aynı projede buluşma imkanı veriyoruz”

Saana McDaniel de imza töreni için gelmiş olduğu üniversiteyi çok beğendiğini ve gençlerin çok heyecan verici girişimlerde bulunmak üzere olduğunu dile getirdi. Dünyanın farklı yerlerindeki farklı üniversitelerden çok fazla şey öğrenilmesi gerektiğinin de altını çizen McDaniel, bu anlamda BAU'nun de konsorsiyuma çok fazla şey katacağını söyledi. McDaniel, ayrıca, “Üniversiteyi gezme fırsatım oldu ve kampüste çok heyecan verici şeylerin hayata geçtiğini görme fırsatı buldum. Daha da fazlasının yapılabileceğini gördük. Görüşmelerimiz sonucunda girişimcilikle ilgili heyecan duyan öğrencilerin hayallerindeki prototipleri hayata geçirebilmeleri için bir alana sahip olmanın ne kadar önemli olduğundan bahsettik ve bu anlamda BAU ile öğrencilerin 7/24 faydalanabilecekleri bir çalışmaya ciddi adımlar atmak adına anlaştık. Konsorsiyumda şuanda 4 ayrı kıtadan çeşitli üniversiteler bulunmakta. MIT olarak sadece BAU değil bünyemizde bulunan bütün üniversiteleri desteklemeye elimizde bulunan imkânları da onlarla paylaşmaya açığız. Dünyanın farklı yerlerindeki üyelerimizle geliştirmiş olduğumuz bir aplikasyon vasıtasıyla iletişim halinde oluyoruz. Dahil olan bütün üniversitelerdeki öğrenciler de appın içerisinde kendi profillerini oluşturabiliyor ve bu profiller sayesinde aklında bir fikir olan öğrenci her hangi bir startup ya da herhangi bir şirket kurmak istiyorsa sadece İstanbul ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden değil konsorsiyuma dahil olan 4 farklı kıtalardan öğrencilerle birlikte görüşerek kendi şirketini global alanda kurma sansı elde etmiş olacak. Konsorsiyum şimdilik üniversiteleri ağın içine katmış durumda. İkinci faz olarak da şirket partnerlerini dahil etmeye başlayacağız. Bu sayede de öğrencilerimize sadece diğer üniversiteler ile iletişim imkanı değil aynı zamanda ağa katılacak olan diğer büyük şirketlerle staj ve iş imkanı da sağlayabilmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.