Türk Girişimcilerden “Fotosentez Üreten Heykel”

Genç girişimcilerden kullanıldığı alanda yüzde 62 oranında oksijen üreten heykel tasarladı ve bu sene online olarak düzenlenen “Startup Deck” yarışmasında girişimlerini tanıttı. Genç girişimciler Melik Vatan, Sıla Ceren Güngör ve Ali Tayip Yılmaz girişimi ile birçok farklı oluşumdan tebrik ve yatırım teklifi aldı.

C.W.A olarak adlandırdıkları projeyle, sanat ve bilimi birleştirerek hava kirliliğine karşı büyük bir adım atıyor. Ekip üyeleri heykelde oluşturdukları yapay ekosistem ile organik fotosentez sağlayabiliyorlar. Proje, sadece heykel olarak değil hediyelik eşya olarak da üretilebilecek ve yakın zamanda tüm evlerde, arabalarda, ofislerde yer alacaktır.

Doğuş Üniversitesi bünyesinde tamamlanacak olan prototip aşaması bittiğinde heykel görücüye çıkmış olacak ve iddia ettiği vaatleri karşılarsa dünyamızın geleceği için büyük bir adım atılmış olacak.

Girişimcilerden Melik Vatan, yapmış olduğu açıklamada; “Aldığımız her nefesin bizim için ne kadar önemli olduğunu koronavirüs ile daha da iyi anlamış olduk. Ne yazık ki dünyamızın havası her geçen gün kirlenmekte ve aldığımız her nefeste zehirlenmekteyiz. Amacımız ticari gelirden öte temiz bir nefes, temiz bir gelecek sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Ali Tayip Yılmaz ve Sıla Ceren Güngör ise girişimlerini daha da geliştirip heykelden öteye gideceklerini belirttiler ve “Girişimimizin doğa, bilim ve sanatı birleştirip bir amaca hizmet etmesi bizim için paha biçilmez bir his. Sanat sadece sanat veya toplum için değil artık gezegenimiz içinde aydınlatıcı bir unsur olacaktır” diye konuştu.

C.W.A ile ilk ödüllerini aldılar

Genç girişimciler fikirlerini sunduğu Türkiye Çaplı yarışmadan birçok girişim ve proje arasından Türkiye birinciliğini aldılar. Sadece bunlarla kalmayıp yurt dışı temelli birçok yarışmada da derece elde ettiler. Ekip olarak ilerleyen günlerde San Fransisco, Detroit ve Paris gibi şehirlerde sunumlar yapmayı bekliyor.

Bu ilk değil

Başarılı girişimciler, daha öncesinde de “Wimb” adında ürettikleri yapay zekâ ile Türkiye birincisi olup, Silikon Vadisi'nden özel davet ve New York'tan eğitim hakkı kazanmışlardı. Ekip sonrasında hemen başlayan salgın süresi içinde bu fırsatları kullanamasa da çalışmalarını devam ettirerek birçok ulusal ve uluslararası yarışmada derece elde etti.