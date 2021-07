Türk öğrenciler Uluslararası Fizik Olimpiyatı'ndan madalyalarla döndü

76 ülkeden 384 öğrencinin katıldığı 51. Uluslararası Fizik Olimpiyatı, bu yıl Litvanya merkezli olarak çevrimiçi gerçekleştirildi. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri her yıl Türkiye Fizik Milli Takımı'nda yer almaya hak kazanıyor. Hazırlık sınıfından itibaren bilim olimpiyatları çalışmalarına başlayan ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen ulusal elemeleri başarıyla geçerek ülkemizi uluslararası olimpiyatlarda temsil eden Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, 2021 yılının ilk yarısında uluslararası bilim olimpiyatlarında ülkemize toplam 12 madalya getirdi.

17-25 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenen 51. Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda (IPhO-International Physics Olympiad) ülkemizi başarıyla temsil ederek madalya kazanan 5 kişilik ekibin 4 öğrencisi Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi. 3 Gümüş ve 2 Bronz Madalya ile ülkemizi temsil eden Türkiye Fizik Milli Takımı'nda yer alan Bayram Alp Şahin gümüş madalya kazanırken takımın Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi üyeleri Emir Akdağ ve Yaman Bora Otuzbir Gümüş, Alper Tezcan ve Eser İlke Genç Bronz Madalya almaya hak kazandılar.

Özlem Dağ: “Bilimde, sanatta, sporda her alanda Türkiye'nin aydınlık yüzleri kızlarımız”

1967'den beri düzenlenen ve Türkiye'nin 1985'ten beri katılımcısı olduğu IPhO'da Türkiye Fizik Milli Takımı'nda şimdiye kadar yer alan ve madalya kazanan 4 kızdan 2'si Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi. Yetiştirdikleri kız öğrencilerin ulusal ve uluslararası alandaki başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Kız çocukları akıllarına koydukları her şeyi yapabileceklerini biliyorlar ve hedeflerine doğru azimle koşuyorlar. Bilimde, sanatta, sporda her alanda Türkiye'nin aydınlık yüzleri kızlarımız” dedi. Dağ sözlerine şöyle devam etti:

“Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, kurucumuz Sayın Enver Yücel'in Türkiye'de fen eğitimine yepyeni bir bakış açısı getirme hedefiyle kuruldu. 15. yılında Türkiye genelinde 15 kampüse ulaşan bu liselerimiz her yıl birbirinden başarılı öğrenciler çıkarıyor. Kız öğrencilerimizin başarıları bizi ayrıca gururlandırıyor. Geçmiş dönem mezunlarımızdan ve bu yıl tam burslu okuduğu Stanford Üniversitesi'nden mezun olan Neval Çam gibi pek çok kız öğrencimiz uluslararası arenada başarılara imza atıyorlar. Neval geliştirdiği yazılımla Microsoft tarafından En İyi Kadın Yazılımcı seçilmişti. Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Liseleri'ndeki pek çok kız öğrencimiz bu yolda yürüyor. Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda şimdiye kadar ülkemizi temsil eden takımlarda yer alarak madalya kazanan 4 kız öğrencinin 2'sinin öğrencilerimizden olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Bu yıl da Türkiye Fizik Milli Takımı'nda yer alarak ülkemizi başarıyla temsil eden tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum.”

Her yıl milli olimpiyat takımlarına seçiliyor

TÜBİTAK; Asya Fizik Olimpiyatları (APhO), Avrupa Fizik Olimpiyatları (EuPhO) ve Uluslararası Fizik Olimpiyatları (IPhO) için her yıl zorlayıcı fizik sorularından oluşan sınavlar sonucunda Milli Takım oluşturuyor. Bu milli takımın büyük bir çoğunluğunu Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nden öğrenciler oluşturuyor ve her yıl bu öğrenciler ülkemize madalyalar getiriyorlar.

Fizik olimpiyatlarının yanı sıra Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri son yıllarda Bilgisayar Olimpiyatları'nda da uluslararası başarılar kazanmaya başladılar. Daha önce bilgisayar olimpiyatı çalışan mezunları örnek alan bu öğrenciler 2020'de Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı'nda 1 Bronz Madalya; 2021'de de Asya Pasifik Bilgisayar Olimpiyatı'nda 1 Gümüş Madalya ve Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı'nda 1 Gümüş Madalya kazandı.