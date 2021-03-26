Türk öğrencilerin projesi Almanya'da ses getirdi

Doğuş Üniversitesi öğrencilerinden Sıla Ceren Güngör, Ali Yılmaz, Melik Vatan, Kuray Tunç, Ecem Gürsel, Ceren Ay, Ece Önakın ve Furkan Ceylan'ın yer aldığı Redmoon ekibi Almanya'da düzenlenen Jacobs Startup Yarışmasına girişimcilik adına ortaya çıkardıkları “yapay zeka tabanlı öğretmen” projesi olan “Bwise” projesi ile fark oluşturdu. Redmoon ekibi bu proje ile aynı zamanda WHELP gibi başarılı girişimlerin arkasında yer alan NCA kuluçka merkezi ödülüne de layık görüldü ve süresiz mentorlük hakkı kazandı. Genç girişimciler Almanya'da projeleri hayata geçirilecek olan iki girişimden biri oldu. “Seyircilerin Seçimi Ödülü” ve “En Cesur Kadın Girişimci Ödülü” katılmış oldukları yarışmada izleyicilerin yapmış olduğu oylama ile seyirciler tarafından en beğenilen proje ödülünü aldı. Yarışmanın ilerleyen aşamalarında; projede tasarımcı olarak görev alan Sıla Ceren Güngör de En Cesur Kadın Girişimci Ödülü'nün sahibi oldu.

Yarışmaya katılan tek Türkiye menşei projeleri ile yüz doksan beş proje arasında ülkemizi tanıtan ekip, projelerini Almanya'da hayata geçirebilmek için çalışmalara başlandığını dile getirdi.

Bwise nedir?

Girişimciler Bwise projesi ile öğrencilerin Yapay Zeka, VR ve AR teknolojisi ile bilgide kalıcılığın daha da artmasını sağlayabiliyor. Türk girişimcilerin ürettikleri yapay zeka, öğrencilerin artık her zaman yanında olacak özel bir öğretmene dönüşebilmekte.

