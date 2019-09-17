Türk startup'larına Bahreyn fırsatı

Bahreyn Ekonomik Kalkınma Kurulu (EDB), 15-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve Krallık'ta gelişen teknoloji sektörünün yeniliklerinin ve büyüme fırsatlarının tanıtıldığı Bahreyn TechWeek'te dört Türk startup'ını misafir ediyor. Sabancı Üniversitesi ve Bahreyn EDB işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte, üniversitenin teknoloji yatırım ve danışmanlık şirketi Inovent'in portföyünde yer alan Türk Start Up'larına, Bahreyn startup ekosistemini yakından tanıma ve Bahreyn'e doğru genişleme fırsatları sunulacak.

Yapılan bilgilendirmede; startup'lar; atölye çalışmaları, şirketin Orta Doğu'daki ilk data merkezi bölgesi Bahreyn'deki tanıtımında yer aldığı AWS Zirvesi'ni de kapsayan zirve ve forumlardan oluşan farklı programlara katılacaklar. Bahreyn Fin Tech gezisi ve Krallık'ın ikonik yapılarını inceleyebilecekleri kültürel aktivitilere de katılacak olan startup'lar, teknik uzmanların ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin konuşmalarına da ev sahipliği yapacak keyifli bir Startup Day deneyimi yaşayacaklar.

Önemli etkinliklerden biri de Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin önde gelen startup hızlandırıcı firması Flat6Labs'le tanışma olacak. Bu tanışma kapsamında; tohum yatırımı, stratejik mentorluk ve ofis alanı gibi destekler konusunda destek alabilecekler ve Flat6Labs'in en başarılı projelerinin arkasında yer alan girişimcilerle iletişim kurma fırsatı yakalayacaklar.

Programa dahil olan diğer kuruluşlar; bireylere eğitim ve kişisel gelişim için finansal kaynak sağlayan Tamkeen Labour Fund; geliştiricileri her ay bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya getiren Google Developers Group Manama ve Orta Doğu'nun tek IoT hub'ını sergileyecek telekomünikasyon şirketi Batelco olduğu kaydedildi.

Yapılan açıklama; EDB'nin yıl içinde daha önce duyurduğu, Bahreyn'in iş dünyası ekosistemine ve buna ek olarak 1,5 trilyon dolar değerindeki Körfez Ülkeleri Pazarı'na giriş fırsatı sunan Türk startup'lar için hızlı kurulum sürecine dayanıyor. Detayları Tech Week sırasında paylaşılacak ücretsiz destek; ikamet, vize koşulları ve Krallık'ta iş yapmak için gerekli ticari sicil işlemleri gibi kurulum hizmetlerini; finansal desteklere erişimi ve kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılara ilişkin rehberlik hizmetlerini içeriyor.

Programa katılacak startup'lar şöyle:

AppCent - perakende şirketlerinin kendi mobil aplikasyonlarını oluşturabilmeleri için kurgulanmış otomatik sistem

AutoTrainBrain - disleksik çocukların kavramsal yeteneklerini ve öğrenme kapasitelerini geliştirmek için tasarlanmış mobil bazlı uygulama

Whole Surplus - supermarket, restoran ve oteller için geliştirilmiş, bulut bazlı gıda ve atık yönetimi teknolojileri

Reminis - insanların kalabalık etkinliklerde ve mekanlarda kendi fotoğraflarını bulmalarını sağlayan, yapay zeka destekli görsel ve yüz tanıma teknolojisi

"Yenilikçi startup'ların desteklenmesinin gerekliliği konusunda ortak bir inancı paylaşıyoruz"

EDB Startup'lardan Sorumlu Müdürü Pakiza Abdulrahman'ın konuya ilişkin değerlendirmesinde "Türkiye ve Bahreyn arasında kuvvetli bir ticari ilişki var, bunun yanı sıra güçlü ve refah seviyesi yüksek bir iş ekosistemi için yenilikçi startup'ların desteklenmesinin gerekliliği konusunda ortak bir inancı paylaşıyoruz. Teknoloji, iş yapma biçimlerimizi değiştirirken en yeni fikirlere ve çözümlere yatırım yaparak avantajlı duruma geçebiliriz. Türk startup'ları Bahreyn TechWeek'te ağırlamak ve Krallık'ın sunacağı sayısız fırsatı paylaşmak için sabırsızlanıyoruz".

"Son 5 yılda ABD, İngiltere ve Almanya'da 9 uluslararası iş geliştirme kampı düzenledik"

Sabancı Üniversitesi SUCOOL Startup Programları Koordinatörü Naci Kahraman'ın açıklaması şöyle: "Daha fazla teknoloji şirketi oluşturmak ve desteklemek hem Türkiye'nin hem Bahreyn'in öncelikleri arasında. Sabancı Üniversitesi olarak her zaman teknoloji girişimciliğine önderlik etmeyi hedefledik. Son 5 yılda ABD, İngiltere ve Almanya'da 9 uluslararası iş geliştirme kampı düzenledik. Türk startup'larının Bahreyn ziyaretinin tüm taraflar için biraraya gelmek ve farklı startup ekosistemlerinin dinamiklerini anlamak ve network geliştirmek için büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum".

Ayrıca yapılan bilgilendirmede; Bahreyn, bölgeye girmek isteyen startup'lara; komşu ülkelere oranla yüzde 30-40 daha düşük operasyonel maliyet, nitelikli yerel iş gücü, mükemmel coğrafi konum ve startup'ların başlaması ve gelişmesi için modern yumuşak altyapı içeren ideal bir başlangıç ortamı sunuyor. Ülke, global yatırımcılar ve girişimciler için; iflas hukuku, veri koruma hukuku ve önemli sektörlerde yüzde 100 yabancı sahipliği gibi konularda reformlar içeren dinamik bir kurallar ortamı da sağlıyor.

EDB, Mayıs ayında, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ile ilgili ülkelerde startup ekosistemlerinin geliştirilmesi için işbirliği yapmak üzere bir niyet mektubu da imzalamıştı. Anlaşma, girişimcilere ilgili bölgeler kapsamında network geliştirmek, işbirliği yapmak ve işlerini ölçeklendirmek üzere bir platform sunuyor. İki kurum arasındaki işbirliği; birlikte çalışma alanları, lojistik destek, mentorluk, yetenek, fonlama ve potansiyel ortaklar konularını kapsıyor.