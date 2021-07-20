Türk Telekom Prime ve Bodrum'un önemli sahillerinden iş birliği

Türk Telekom'un müşteri platformu Türk Telekom Prime, Bodrum'un sevilen mekanlarında müşterileri için önemli avantajlar sağlıyor. Miya Beach, Moon Beach ve Sarnıç Beach'te vakit geçirmek isteyen platform müşterileri, cazip indirimlerden ve çeşitli ayrıcalıklardan yararlanıyor. Yaz sezonu boyunca geçerli olan kampanyayla Miya Beach, Moon Beach ve Sarnıç Beach'i ziyaret eden Prime müşterileri, yüzde 50 indirimli giriş hakkına sahip oluyorlar. Kampanyadan yararlanmak için kullanılacak kod PRIME PLAJ TCKN yazılıp 6262'ye SMS gönderilerek ya da Mobil Online İşlemler Uygulaması Bana Özel Menüsü'nden temin edilebildiği belirtildi.