Türk Telekom'da yeni eğitim öğretim yılına özel kampanya

Türk Telekom, okul heyecanı yaşayan çocuklar ve aileleri için cazip fiyat ve limitsiz interneti buluşturduğu yeni bir kampanya hazırladı. Yapılan bilgilendirmede; ‘3 Ay Bedava' kampanyası ile şirket, ailelere harcamaları konusunda destek olmanın yanı sıra, öğrencilere de eğitim paketleri ve dijital servislerden ücretsiz olarak faydalanma imkânı sunacak. Şirketin, yeni müşterileri bu kampanyadan ilk 3 ay hiçbir ücret ödemeden sonraki 24 ay ise sabit fiyat her şey dâhil fiyatlarla faydalanabilecek.

Öğrenciler için ücretsiz ücretsiz dijital servisler

Şirket, eğitimden eğlenceye, güvenlikten bulut ürünlerine kadar kapsamlı ileri düzey dijital servisleri de bu kampanya ile birlikte ücretsiz sunacak. Türk Telekom'un ‘3 ay bedava kampanyası'na yeni gelen bireysel evde internet müşterileri, 27 ay kalma sözü ile TT Wifi Limitsiz, Muud Premium Üyelik, McAfee Total Protection 3 Lisans, TT Dijital Depo 10GB ürünlerinden 27 ay boyunca, Türk Telekom Akademi İngilizce Dil Paketi ürününden 12 ay boyunca ücretsiz yararlanabilecekler. Kampanya ile sunulan temel eğitim paketleri ile çocuklara eğitim hayatlarında destek olabilecek.