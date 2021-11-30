İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Türk Telekom'dan gençlere kolaylık

Türk Telekom'dan gençlere kolaylık
Türk Telekom'dan gençlere kolaylık

Türk Telekom, gençler için devreye aldığı Selfy ile avantajlı paketleri kullanıma sunuyor.

Gençlik platformu Selfy ile gençlerin hayatını kolaylaştıran ve internette özgürce vakit geçirmelerini sağlayan Türk Telekom, yeni faturasız müşterileri için ‘Selfy Avantaj Paketleri'ni uygun fiyatlarla sunduğunu duyurdu. Şirket, Selfy Avantaj Paketleri ile gençlere oyun, video ve sosyal medya gibi pek çok mecrada interneti diledikleri gibi kullanmalarını sağlayacak dört ayrı seçenek hazırladı.

Verilen bilgiye göre, söz konusu paketler sayesinde interneti uygun fiyata kullanabilen Selfy'liler, 750 dakika ve 250 SMS'i de istedikleri gibi değerlendirebiliyorlar. Ayrıca Selfy kullanıcıları Sil Süpür'den her ay bir kereye mahsus, haftalık 4 GB da hediye kazanıyor. Türk Telekom'un 25 yaş ve altındaki gençler için faturalı-faturasız hatlarını içeren Selfy dünyası, gençlerin hayatına sosyal medyada düzenlenen yarışmalar ve ilgi alanlarına özel fırsatlarla renk katarken anlaşmalı markalarla iş birliği yaparak özel indirimler sağlıyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.