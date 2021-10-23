Türk Telekom'un yapay zekâ projesine birincilik ödülü

Türk Telekom, yenilikçi teknolojileriyle aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Şirket, International Data Corporation (IDC) tarafından, IDC DX Summit etkinliği kapsamında düzenlenen ‘Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde “Network Yapay Zekâ Operasyon Karar Destek Projesi” ile “Future of Intelligence” kategorisinde birinci oldu. 75 kurumun, 190 projesinin değerlendirildiği etkinlikte şirket, tamamen yerli ve milli olarak, açık kaynak kodlu teknolojiler ile geliştirdiği “Network Yapay Zekâ Operasyon Karar Destek Projesi” ile ödüle layık görüldü.

Proje kapsamında Network Yapay Zekâ programı ile makine öğrenmesi ve ileri analitik yöntemleri kullanılarak 90'dan fazla senaryo ele alındı. Senaryolarda arıza müdahale sürelerinde azalma, proaktif arıza yönetimi ve operasyonel kalite artışı sağlanarak network operasyonları yapay zekâ ile akıllandırıldı.

Türk Telekom'a 3 yıl üst üste ödül

Şirket, Türkiye'nin dijital dönüşümüne destek veren markalarından biri olarak, kendi ve grup şirketi İnnova kaynaklarıyla hayata geçirdiği yerli ve milli projelerle IDC Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde 3 yıl üst üste dereceye girme başarısını gösterdiği belirtildi.