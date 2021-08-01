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Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü

Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü
Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü

Edirne'nin Meriç Nehri kenarında bulunan Yunanistan'a sınır Köyü Adasarhanlı'da, Yunanistan tarafından sivil giyimli kişilerce açılan ateş sonucu 1 kişi vurularak öldürüldü, arkadaşı ise kıl payı ölümden kurtuldu.

Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü - Tıkla İzle

İddialara göre, 43 yaşındaki Mehmet Durgun arkadaşı S.S. ile Meriç Nehri kenarında otururken, Yunanistan tarafından sivil giyimli kişiler tarafından ateş açıldı.

Başına isabet eden mermi sonucu Durgun, olay yerinde hayatını kaybetti.

Durgun'un yere düştüğünü görünce arkadaşına bakan S.S ise şans eseri vurulmaktan kurtuldu ve açılan ateş burnunu sıyırdı.

Ardından sürünerek olay yerinden kaçan S.S olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerinin ardından Durgun'un cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Mehmet Basmacı - Şener Urfa
 

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