Turkcell bayilerinin Pasaj pazaryeri içerisindeki cirosu yüzde 61'e ulaştı

Sadece elektronik ürün satışı yapan pazaryeri Pasaj, Turkcell'in fiziksel mağazalarıyla birlikte büyümeye devam ediyor. Turkcell, mağazaları ve online pazaryeri platformu Turkcell Pasaj'la müşterilerine aynı kalitede müşteri deneyimi sunmaya odaklandı. Mağazaların dijital müşterilere erişimini artıracak süreç, aynı zamanda Pasaj'ın cirosunu olumlu etkiledi ve Turkcell bayilerinin Pasaj içerisindeki cirosu yüzde 61'e ulaştı. Haziran ayını rekorla kapatan Turkcell Pasaj'ın cirosu bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 3 kat artış gösterdi. Platformun ürün bazlı satış adedi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 kat arttı.

“Hem fiziksel hem dijital satış kanallarında aynı kalitede müşteri deneyimi sunmak fark oluşturacak”

Geleceğin perakendesinde, fiziksel mağazaları ve dijital satış kanallarında aynı kullanıcı deneyimi ve şeffaflığı sağlayan firmaların fark oluşturacağına dikkat çeken Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, “Online pazaryeri platformumuz Turkcell Pasaj kapsamında tüm bayilerimizi sistemin içerisine dahil ederek müşterilerimize bir Turkcell mağazasında yaşadığı kalite ve güveni dijital ortamda da sunmayı hedeflerken, mağazalarımıza da dijital müşterilere ulaşma fırsatını sunuyoruz” dedi.

Özdal sözlerini şöyle sürdürdü: “Satış kanallarını kesintisiz bir şekilde müşteriyle buluşturma prensibiyle yola çıktığımız Turkcell Pasaj, şimdi de Pasaj Tablet projesiyle Turkcell bayilerinin içerisinde yer alıyor. Bu entegre ve bütüncül bir kanal deneyimi sunan projeyle Turkcell mağazalarını ziyaret eden müşterilerin daha geniş teknolojik ürün yelpazesine ulaşmasını ve bayilerimizin stok tutmadan satış yapmasını sağlıyoruz.”

“Esnek alışveriş deneyimi sunan ‘Bi Tıkla Mağazada' tüm hızıyla devam ediyor”

Özdal, devam eden uygulamalarla ilgili de açıklamada bulundu: “Turkcell Pasaj üzerinden alışveriş yapan müşterilerimiz verdikleri siparişi istediği yerden teslim alıyor. Turkcell bayilerinin Pasaj üzerinden yapılan satışları, müşterinin istekleri doğrultusunda mağazalarından teslim ettiği esnek alışveriş deneyimi sağlayan ‘Bi Tıkla Mağazada' kullanımı bir önceki döneme göre 2 kat artmış durumda. Bu sayede teslimat esnekliğini tüm müşterilerimize sunmuş oluyoruz. Müşterilerimiz siparişlerini isterse adreslerine göndererek kapıda teslim alıyor isterlerse de kendilerine en yakın mağazaya giderek teslim alabiliyor.”

Kategoriler arttıkça bayilerin telefon dışı ürünlerdeki dijital satışları da artıyor

Müşterilere kapsamlı ürün seçeneği sunmayı önceleyen Pasaj'da yeni kategoriler de yerini almaya devam ediyor. TV & Beyaz Eşya, Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım ürünleri satışını oldukça hızlandıran Pasaj; Dijital Kodlar, Pet Shop, Spor Outdoor Ürünleri, Elektriksiz Mutfak ve Ev Gereçleri gibi kategorilerin de eklenmesiyle kullanıcılarına zengin bir ürün çeşitliliği sunuyor. Ayrıca Pasaj'ın mağaza entegrasyonu sayesinde, Turkcell bayilerinin dijital satışlarında telefon dışı satış penetrasyonunun artışı, sektörün gelişimi ve uzmanlık açısından da önem arz ediyor.

En iyi müşteri deneyimi için platformdaki satıcılar özenle seçiliyor

Pasaj'ın güvenilir iş ortakları, kullanıcılara en iyi müşteri deneyiminin sunulması, kaliteli ve güvenli bir online alışveriş deneyimi sağlanması için özenle seçiliyor. Pasaj'da satıcı olabilmek için öncelikle aranılan özellik, mükemmel müşteri deneyimi sunmaktan geçiyor. Platformdaki bir ürünün sipariş anından teslimatına, satış sonrası hizmet ve müşterilerin bir sonraki alışverişine kadarki tüm süreç en iyi şekilde yürütülüyor. Platform müşterilerin, tedarikçilerin ve bayilerin geri bildirimleriyle gelişmeye devam ediyor. Pasaj, sınırlı sayıda tedarikçisiyle elektronik dünyasında Türkiye garantili ürünlerin sergilenmesinden ve satılmasından satış sonrası hizmete kadar, satışı yapılan her ürünün arkasında duran bir alışveriş platformu olarak kullanıcılarına hizmet veriyor. Pasaj'da verilen siparişler 1 iş günü içerisinde ücretsiz kargo seçeneğiyle müşterilere ulaşıyor. İstanbul içi teslimatlar ürünün alış saatine göre maksimum 24 saat içerisinde alıcıya teslim ediliyor.