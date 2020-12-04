Turkcell Genel Müdürü Erkan: 'Dijitalleşen büyüdü'

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan,şirketin genel tablosu, 2021 beklentileri, dijitalleşme gibi bir çok konuda İHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

“Pandemiye rağmen yılı başarıyla tamamlıyoruz”

“Turkcell'in pandemiye rağmen 2020'yi önemli başarılara imza atarak tamamladığını belirten Murat Erkan, "Bu yıl tüm alanlarda güçlü büyüme gösterirken, üçüncü çeyrekte konsolide bazda toplam gelirlerimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 artışla 7,6 milyar TL'ye çıkarttık. Üçüncü çeyrekte grup bazında FAVÖK'ümüz 3,4 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK marjımız 1,3 puan artışla yüzde 44,4 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 9 ayında net faturalı müşteri sayımızı 1,1 milyon artırarak, geçen yıl koyduğumuz her yıl 1 milyon faturalı müşteri hedefimizi yıl bitmeden aştık” ifadelerini kullandı.

“Yurt dışı operasyonlarımız karlı büyüme gösterdi”

Turkcell'in güçlü iş modeli ve etkin bilanço yönetimi, pandemi döneminin ardından yeni süreçte hızlı büyümeyi de beraberinde getirdiğini belirten Erkan, “Üçüncü çeyrekte Turkcell'in Ukrayna'daki operasyonları karlı büyüme gösterirken, Belarus, Ukrayna ve KKTC operasyonlarımızdan elde edilen gelir, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 25,3 artışla 658 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bu dönemde uygulamalarımız üzerinden sürdürdüğümüz dijital ihracat hamlemiz de hız kesmeden devam ediyor. Turkcell'in iştiraki Lifecell Ventures, halen 30'u aşkın ülkede 320 milyon potansiyel müşteriye ulaşıyor. Yakın zamanda Digicel, Turkcell'in iştiraki Lifecell Ventures ortaklığıyla, yaşam ve iletişim platformu BiP, TV platformu TV+, lifebox ve Hızlı Giriş'i faaliyet gösterdiği 32 ülkede müşterilerinin kullanımına sundu. Kullanıcı sayısını global olarak artırmaya devam eden BiP, Karayipler'de gerçekleştirilen tanıtımın ardından yaklaşık 1 milyon indirilmeye ulaştı” dedi.

“Paycell'in kullanıcı sayısı 4.6 milyona ulaştı”

Dijital servislerin, üçüncü çeyrekte tekil gelir bazında yıldan yıla yüzde 28 büyüdüğünü söyleyen Erkan, “Techfin platformumuz Paycell'in aktif kullanıcı sayısı ise üçüncü çeyrekte 4,6 milyona çıkarken, toplam işlem hacmi de 2,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Paycell platformumuzun grup dışı gelir büyümesi yıllık bazda yüzde 85'lik artış gösterdi. Kurumsal müşterilerimize uçtan uca dijital dönüşüm hizmeti sunan Dijital İş Servisleri'mizin gelirleri de üçüncü çeyrekte yıldan yıla yüzde 40 artış gösterdi. Pandemi döneminde müşterilerimizin fiber hızında internet ihtiyacına cevap veren Superbox ürünümüzün abone sayısı ise üçüncü çeyrekte 60 bin artışla 551 bine ulaştı. Sabit işimiz hariç Turkcell Türkiye bireysel satışlarında dijital kanallarımızın payı da yüzde 12 olarak gerçekleşti. Dijital kanallarımız üzerinden yapılan siparişlerin satışa dönme oranı yıllık bazda 2 katı olurken, aylık ortalama ziyaretçi sayımız ise 28 milyon oldu. halen banka kullanmayan nüfusumuz yüzde 30'larda. Hem günlük yaşamda hem de e-ticaret tarafında ödeme sistemlerinin hızla dijitalleştiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Pandeminin, techfin devrini en az 10 sene erkene aldığını düşünüyoruz” diyen Erkan, “Dünya çapında temassız ödemeler 2020 yılının ilk çeyreğinde küresel bazda yüzde 40 oranında artış gösterdi. İşte tam bu noktada Paycell yatırımımız çok kıymetli bir yerde duruyor. Paycell ile hedefimiz banka hesabı olsun olmasın, herkesin finansal servislere erişimini sağlayarak, hayatı kolaylaştırmak ve Türkiye'nin en büyük ödeme platformu olmak. Hatta şunu çok net söyleyebilirim; Türkiye'nin yeni unicorn adayı Paycell olacak. Bir önceki sorunuzda belirttiğim Paycell kullanımına ilişkin rakamların da artarak devam etmesi, Paycell'in bir dünya markası olması yönündeki hedefimize olan inancımızı daha da artırıyor” diye konuştu.

“Temassız ödemenin yıldızı parladı”

Artık teknolojinin günlük hayatımızda kullandığımız ürün, servis, yani aslında her şeyin bir parçası olduğunu vurgulayan Erkan, “Mobil, bulut bilişim ve nesnelerin interneti gün geçtikçe daha olgun bir hale gelirken artık hayatın her alanına dokunur hale geldi. Yapay zeka, sanal gerçeklik ve robot teknolojilerinin getirdiği yeni dönüşüm dalgası bugüne kadar fütüristik saydığımız kavramları günlük yaşamın merkezine taşıyor. Teknoloji artık sadece kendi sektörünü ilgilendirmiyor, tüm sektörlerin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Biz de Türkiye'nin teknoloji şirketi Turkcell olarak tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyor ve hatta bu gelişmelere yön verecek yenilikleri hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

Yüz tanıma teknolojisi yakın gelecekte büyüyecek

Sosyal mesafenin öneminin en çok vurgulandığı günlerden geçerken yıldızı parlayan konulardan bir tanesi de temassız ödeme olduğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Bugün Paycell'de yüz tanıma teknolojilerini kayıt ve ödeme sistemleri tarafında aktif olarak kullanıyoruz. Kendi yemekhanemizde yüzle tanıma sistemiyle ödeme yapılması özelliğini geliştirdik. Bunu Turkcell AR-GE mühendislerimiz gerçekleştirdi. Ödeme hizmetlerinde yakın gelecekte bu çok daha büyüyecek. Bu ödeme şekilleri aslında vatandaşlarımız tarafından da çok geniş alanda kullanılabilir. Aynı zamanda dijital servislerimizde (Dergilik'te yapay zeka makale okuması, İçimdeki Hazine'de yapay zeka yüz ifadesine göre öğrenme, Filiz uygulamasında sensör verilerinin yapay zeka tarafından değerlendirilmesi), müşteri hizmetleri ve işe alım süreçleri taraflarında da yapay zeka algoritmalarından yararlanıyoruz. Ayrıca Turkcell olarak finans sektörüne yapay zeka tabanlı sunduğumuz hizmet odaklı analitik altyapı modelleri ile kişiye özel kredi risk skorları üretiyoruz” şeklinde konuştu.

"Dijital alışkanlıkları yakından takip ettik"

Pandemi, insanların dijital alışkanlıklarını oldukça değiştirdiğini belirten Erkan, Turkcell'in bu yöndeki çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti: “Bu dönemin getirdiği dinamik koşulları anlık olarak takip ederek müşteri davranışını yakından izledik. Bu sayede gelen talepleri doğru yöneterek, değişen kullanıcı alışkanlıklarına uygun olarak aktif yenilikçi çözümler sunduk. Fiber hızında mobil internet hizmeti sunduğumuz yenilikçi çözümümüz Superbox'la müşterilerimizin bu dönemde artan hızlı ve kaliteli internet talebini başarıyla karşıladık. Ayrıca, bu dönemde değişen ihtiyaçlara cevap verebilmek için birçok ürün ve hizmet geliştirdik. Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen ve TV izleme deneyimini dönüştüren Android TV çözümü ‘TV+ Ready' ürünü bunlardan biri. Ürün takıldığı televizyonu akıllı TV'ye dönüştürüyor, böylece TV+ Ready içerisindeki TV+ uygulaması sayesinde kullanıcılar 150'den fazla canlı TV kanalına ve binlerce filme diledikleri her ekrandan ulaşabiliyor" dedi.

Android POS cihazı

Şirketin ve servis ve hizmetleri ile ilgili Murat Erkan, "Uzaktan toplantı deneyimini bir üst seviyeye taşıyan BiP Meet ise kullanıcılara kişisel verilerini korurken, hızlı ve güvenli şekilde uzaktan toplantı yapma imkanı sağlıyor. Bu dönemde sunduğumuz bir başka yeni servisimiz de dosya transfer hizmeti ‘lifebox transfer'. lifebox transfer sayesinde kullanıcılar paylaşmak istedikleri dosyayı e-posta adresi aracılığıyla karşı tarafa güvenli bir şekilde gönderebiliyor. 2020'de ayrıca techfin platformumuz Paycell üzerinden maliyet ve verimlilik avantajları sağlayan, mevzuatlara uygun ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvuruda bulunan ilk Android POS cihazı Paycell Android POS'u da müşterilerimizin kullanımına sunduk" ifadelerini kullandı.

“1.600'den fazla müşteriye veri merkezini uzaktan yönetme imkanı sunuyoruz”

Turkcell olarak dijital iş servisleriyle şirketlere hizmet verdiklerini hatırlatan Erkan, “Pandemi döneminde şirketler için dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Dijitalleşemeyen şirketler müşterilerine hizmet veremedi. Faaliyetlerini sürdüremedi. Bu nedenle dijitalleşmesini tamamlamayan şirketler hızlı dijitalleşmek için yatırıma başladı. Kurumlarımızın dijitalleşme yolculuklarına eşlik etmek amacıyla kurduğumuz Dijital İş Servisleri şirketimizle, kurumlara dijitalleşme yolunda bulut, siber güvenlik, nesnelerin interneti, büyük veri, iş çözümleri, sistem entegrasyonu ve yapay zekâ çözümleri de dâhil olmak üzere şirketlere tek noktadan uçtan uca sektörel çözümler sunuyoruz. Aynı zamanda stratejik odağımıza da aldığımız dijital iş çözümleri alanında 2019'da yüzde 44, 2020'nin 3. çeyreğinde ise yıldan yıla yüzde 40 büyüdük. Ayrıca veri merkezlerimiz sayesinde aralarında Türkiye'nin en büyük şirketlerinin de olduğu bin 600'den fazla müşteriye veri merkezini uzaktan yönetme imkanı sunuyoruz. Pandemi döneminden bu yana ise teknoloji bilgi birikimimizle geliştirdiğimiz termal kamera sistemleri, hava kalitesi ve sosyal mesafe ölçümü, mağaza içi müşteri sayımı gibi akıllı çözümlerle risklerin azaltılmasına katkı sağlıyor; uzaktan çalışma ve eğitim hayatı için gerekli altyapıları sağlıyoruz. Bu süreçte gündemde daha fazla yer alan siber güvenlik konusunda ise kurumlara özel danışmanlık hizmeti sunuyoruz” diye konuştu.

Ali Canberk Özbuğutu