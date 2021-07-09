Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri başlıyor

30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında açıkhava sahnesi Turkcell Vadi Açıkhava'da, pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilecek konserlerde Sertab Erener, Kenan Doğulu, Ebru Yaşar ve Haluk Levent gibi isimler sahne alacağı belirtildi.
Turkcell, müziğin gelişimine katkı amacıyla düzenlediği geleneksel Turkcell Yıldızlı Geceler konserleriyle bu yıl da sanatseverleri Türkiye'nin önde gelen sanatçılarıyla buluşturuyor. 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında, Vadistanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğiyle açıkhava sahnesi Turkcell Vadi Açıkhava'da, pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilecek olan etkinlik serisi 30 Temmuz'da Sertab Erener konseriyle başlayacak. Şirketin gençlere özel operatör bağımsız kullanılabilen uygulaması GNÇ kullanıcıları, Yıldızlı Geceler konserlerinin biletlerini yüzde 20, Turkcell Platinum üyeleri ise yüzde 25 indirimli satın alma imkanına sahip olacağı belirtildi.
Yıldızlı Geceler'de bu yıl yer alacak sanatçılar ve konser tarihleri şöyle sıralanıyor:
Sertab Erener- 30 Temmuz
Aleyna Tilki- 31 Temmuz
Yüzyüzeyken Konuşuruz- 1 Ağustos
Berkay- 2 Ağustos
Ceza - Anıl Piyancı - Sansar Salvo- 3 Ağustos
Kenan Doğulu- 4 Ağustos
MFÖ- 5 Ağustos
Funda Arar- 6 Ağustos
Haluk Levent- 7 Ağustos
Ebru Yaşar- 11 Ağustos