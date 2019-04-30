İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Turkcell'den yakınlarını kaybetmiş ailelere teknolojisiyle destek

Turkcell'den yakınlarını kaybetmiş ailelere teknolojisiyle destek
Turkcell'den yakınlarını kaybetmiş ailelere teknolojisiyle destek

Turkcell, kayıp yakınlarına destek vermek ve toplumda farkındalık oluşturmayı hedefleyen çalışma kapsamında, 30 Nisan’da (bugün) sadece 1 günlüğüne, kullanıcıların cep telefonu kapalıyken devreye giren 'Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor' mesajına ek olarak gerçek bir kayıp yakınının sesi ve mesajı dinletilecek.

Turkcell, yakınlarını kaybetmiş ailelere teknolojisiyle destek oluyor. Buna göre; 30 Nisan'da (bugün) sadece bir günlüğüne, Turkcell'den Turkcell'e yapılan aramalarda telefon kapalıyken devreye giren "Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor" mesajına ek olarak, yakınını kaybeden aileleri temsilen, kendisi de kardeşini kaybeden YAKAD Başkanı Zafer Özbilici'nin sesinden bir mesaj dinletilecek. Turkcell bu sayede ailelere destek olarak toplumda bu konuda oluşturulan bilince katkı sağlanmayı hedefliyor.

Turkcell'in hayata geçirdiği bu projeyle kayıplarına ulaşmak isteyen ailelere bir destek daha sağlanmış olacak. Bunun yanı sıra mesajı dinleyerek, ulasilamayanlar.com sitesini ziyaret eden Turkcell kullanıcıları, yeni kayıpların yaşanmaması için bilinçlendirilecek.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.