Turkcell'li atletler Avrupa seferinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, 35'inci Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek. 1-3 Mart tarihleri arasında İskoçya'nın başkenti Glasgow'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 11'i erkek, 4'ü kadın olmak üzere 15 sporcu temsil edecek.

31 yaşındaki Yavuz Can'ın dördüncü kez mücadele edeceği şampiyona için ay-yıldızlı kafilede 60 metre Avrupa sıralamasının ikincisi Emre Zafer Barnes da yer alıyor.

7 madalyamız var

Türkiye, daha önce katıldığı 28 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 7 madalya kazanmayı başarmıştı. 50 ülkeden 600'ün üzerinde sporcunun katılacağı ve Emirates Arena'da gerçekleştirilecek şampiyonada yarışacak atletlerimiz ve yarışacakları disiplinler ise şu şekilde:

Kadınlar

Mizgin Ay 60 metre

Şevval Avaz 60 metre Engelli

Özlem Kaya 1500 metre

Emel Dereli Gülle Atma

Erkekler

Emre Zafer Barnes 60 metre

Kayhan Özer 60 metre

Aykut Ay 60 metre

Mikdat Sevler 60 metre Engelli

Yavuz Can 400 metre

Salih Tekgöz 800 metre

Ramazan Özdemir 3000 metre

Alperen Acet Yüksek Atlama

Can Özüpek Üç Adım Atlama

Necati Er Üç Adım Atlama

Osman Can Özdeveci Gülle Atma