Turkish Open'da genç millilerden 23 madalya

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021'de dördüncü gün gençler kategorisinde 7 sıklette müsabakalar yapıldı. Türk sporcular, dördüncü günü 5 altın, 5 gümüş ve 13 bronz madalya ile tamamladı.

Erkekler 51 kiloda Abdullah Dönmez, 63 kiloda Kadir Santaş, 78 kiloda Buğra Murat Şafak, kızlar 63 kiloda Işıl Zafer ile +68 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar altın madalya kazanan isimler oldu.

Turnuva, yarın gençler kategorisinde yapılacak müsabakalarla devam edecek.