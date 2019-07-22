Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası Başpehlivanı Ömer Yavuz oldu

Hatay Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu tarafından gerçekleştirilen şampiyonada, 40 ilden bine yakın sporcu mücadele etti. Gecenin geç saatlerine kadar süren müsabakalar sonunda 10 kategoride 30 sporcu madalyaya hak kazandı. Şampiyonanın final karşılaşmasında 90+ kilogramda Ali Erdoğan ve Ömer Yavuz karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabaka sonunda Ömer Yavuz kazanarak başpehlivan oldu.



Müsabakaların ilgi çekici ve kaliteli olduğuna değinen Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, ilk 6'ya giren sporcuların Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda milli takım halinde güreşeceğini açıkladı. Başkan Savaş, “10 yıl önce atmış olduğumuz ilk adımla ve yaklaşık 175 sporcuyla başladığımız Türkiye şampiyonasına şuanda binin üzerinde sporcuyla devam ediyoruz. Şuanda 2 bin 500 kişi çok güzel şartlarda, gecenin bu saatinde serin havada güreşleri seyrediyorlar ve güreşçilerimiz yataklarından çok daha yumuşak, çok daha ahenkli bir ortamda güreş yapıyorlar. Ve gerçekten de şu seyirci şu gece saatlerinde kıpırdamadan maç seyrediyorsa hem atmosferin hem de güreşçilerin kalitesini gösterir. Ve bugün 40'ın üzerinde şehirden insanlar gelip burada güreşti. Bu çok önemli bir atmosfer, biz buradan binin üzerindeki güreşçileri seyrediyoruz ve burada ilk 6'ya girenleri milli takım oluşturup 1 Eylül'de yapacağımız Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda güreştireceğiz” dedi.



9 yıl önce kurulan Dünya Aba Güreşi Federasyonu hakkında da açıklamalarda bulunan Lütfü Savaş, “Yaklaşık 9 yıl önce Dünya Aba Güreşi Federasyonu'nu kurduk. Bizim Hatay güreşimize biz sahip çıkıyoruz. Şuanda bu güreşlerin merkezi Hatay, Türkiye. Yaklaşık 35 civarında ülke kayıt yapmış, bizim federasyonumuza üye olmuş durumda, bu müthiş bir rakam ve biz dünya döndükçe ata sporumuzu yüceltmeye çalışıyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.Güçlü rakibini zorda olsa devirerek başpehlivan olan Ömer Yavuz ise, “Çok şükür burada birincilik nasip oldu. Çok zorlu rakiplerin arasından sıyrılıp birinci olmak zordu ama Allah'a çok şükür başardım. Bu şampiyonluğum Hatay'ımıza ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza armağan olsun diyorum inşallah nice şampiyonluklar getiririm Hatay'a, çok şükür emeğimizin karşılığını alınca mutlu oluyoruz” dedi.Uluslararası Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası dereceye giren sporculara gerçekleşen madalya ve plaket takdimi ile son buldu.13. Uluslararası Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda dereceler şöyle oluştu:45 Kg.1. İbrahim Çağatay2. Hasan Can İnce3. Hasan Emre Göke50 Kg.1. Halil Gökdeniz2. Metin Gülücü3. Mustafa Hürrem55 kg.1. Ferhat Kılıç2. Aykut Kahveci3. Emre Baltaoğulları60 kg.1. Ali Karaboğa2. Ali Gürsoy3. Gülam Resul Kılıç65 kg.1. Samet Kumtaş2. Fatih Önalan3. Abdurrahman Tekgöz70 kg.1. Mustafa Kuyucu2. Haydar Yavuz3. Ertuğrul Kahveci75 kg.1. Hasan Kaya2. Ömer Altunbay3. Muhammet Hüseyin80 kg.1. Mevlüt Çolak2. Musa Gürbüz3. Yar Muhammet Kılıç90 kg.1. Şahin Yumşak2. Erol Öztürk3. İsmail Bulut90+ kg.1. Ömer Yavuz2. Ali Erdoğan3. İsa Göçen