Türkiye, dünya mobilya pazarında yüzde 5'lik pay hedefliyor

Adana Sanayi Odası tarafından 2022 Mart dönemi için hazırlanan İhracat Raporu, 2021 yılı Mart ayında mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 580 milyon dolar olan ihracat rakamlarının, 2022 yılı Mart ayında 752 milyon dolara ulaştığını ortaya koydu. Bu rapora göre mobilya sektörünün ihracat rakamları yüzde 29,7 oranında artış gösterdi. 2022 yılının Mart ayı ihracatında en büyük pay yüzde 13,1 ile kimyevi maddeler ve mamuller sektörü oldu. İkinci sırada 11,9 ile otomotiv sektörü yer alırken, çelik sektörü yüzde 10 ile üçüncü sırada yer aldı. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri bu listede yüzde 3,3'lük pay ile 10. sırada bulunuyor.

Mobilya ihracatı konusunda Türkiye'nin önemli bir ilerleme kaydettiğini dile getiren Raydekart Mobilya Dekorasyon şirketinin yöneticisi Büyüksu, “İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin verilerine bakıldığı zaman ülkemizdeki mobilya ihracatı 2021 yılında tüm zamanlar rekoru kırarak 4,3 milyar dolara ulaşmış. 2021 yılı Ocak verileri ile 2022 yılı Ocak ayı verileri kıyaslandığında ise, bu yılki artışın yüzde 14 olduğu ve 325,5 milyon dolarlık bir rakama ulaşıldığı görülüyor. Dolayısıyla bu rakamın önümüzdeki dönemde daha yüksek rakamlara ulaşacağını öngörebiliriz” dedi.

Ellerinde bulunan mevcut fiziki alanın kullanılabilir hale gelmesiyle bir üretim fabrikası kurmak istediklerini ifade eden Büyüksu, “Üretim fabrikamız ile birlikte mevcut markamızı tüm dünyaya duyurmak, ihracat rakamlarımızı artırmak istiyoruz. Bunu yapabileceğimize dair hiçbir şüphem yok, çünkü işimize güveniyoruz” diyerek hedeflerini dile getirdi.

"Türkiye Dünya mobilya pazarında yüzde 5'lik pay almayı hedefliyor"

IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı'nda paylaşılan verilere göre, 2022 yılında Türkiye'nin mobilya ihracatının 6 milyar dolarlık bir rakama ulaşacağına dair tahminler yapıldığını dile getiren Büyüksu, “Türkiye önümüzdeki dönemde dünya mobilya pazarından yüzde 5'lik bir pay almayı hedefliyor. Bugün bu rakam yüzde 2,2 civarında. Biz de 2023 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçireceğimiz üretim tesislerimiz ile birlikte Türkiye'nin ihracat rakamlarına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. 2022 yılının Türkiye mobilya sektörü için rüya gibi geçtiğini dile getiren Büyüksu, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “2022 yılı mobilya ihracatına yönelik olarak her ay rekor rakamlar açıklanıyor. Bu gelişmelerin hem mobilya sektörü açısından hem de ülke ekonomisi açısından ne kadar büyük bir önemi olduğunu anlatmama gerek yok. Hep birlikte çalışarak hem sektörü hem de ülke ekonomisine olabilecek en iyi noktaya getireceğiz” ifadelerini kullandı.