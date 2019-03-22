Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, dünya mutluluk oranını konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Birleşmiş Milletler (BM) verilerinin yanı sıra medya yansımalarından da derlediği bilgilere göre, Türkiye dünyanın en mutlu 79'uncu ülkesi oldu. Rapor, ülkelerin gelir, sağlıklı yaşam beklentisi, sosyal destek, özgürlük, güven ve cömertlik değişkenleri baz alınarak hazırlanırken, listenin en başına Finlandiya'nın yerleştiği görüldü. Finlandiya'dan sonra ilk 10'da yer alan diğer ülkeler ise; Danimarka, Norveç, İzlanda, Hollanda, İsviçre, İsveç, Yeni Zelanda, Kanada ve Avusturya olarak sıralandı. Buna karşın 156 ülkenin yer aldığı listenin en sonuna Orta Afrika ülkesi Güney Sudan'ın yerleştiği kaydedildi.

PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen medya incelemesinde, mutluluk endeksi ile ilgili 6 bin 984 haber çıkışı tespit edildi. 2019 yılının sadece ilk 3 ayında ise 3 bin 394 haber yansıması olduğu kaydedildi.