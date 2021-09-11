Türkiye genelinde yaklaşık 200 derslik korona virüs nedeniyle eğitim-öğretime ara verdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili'nin vefat eden annesi Emine Bilgili'nin cenaze törenine katılmak için Adana'ya geldi. Törenden sonra Adana Valiliği'ni ziyaret eden Özer, şeref defterini imzaladıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“Önlemler rehberini hazırladık”

Bakan Özer, yüz yüze eğitim-öğretimde 1 haftayı geride bıraktıklarını belirterek, “6 Eylül itibariyle 81 ilde yüz yüze eğitimi başlattık. Bakanlık olarak Sağlık Bakanlığı ile her türlü önlemleri alarak okullarımızı 5 gün yüz yüze eğitime açtık. Yine Sağlık Bakanlığı ile okullarda alınması gereken önlemler rehberini hazırladık ve 81 il valiliğine gönderdik. Yine eğitim-öğretim başlamadan önce herhangi bir okulda, sınıfta vaka çıkması durumunda uyulması gereken önlemleri tüm okullarımıza gönderdik” diye konuştu.

“57 bin 108 okulumuz eğitim-öğretim faaliyetinde aktif olarak yer almakta”

Türkiye genelinde korona virüs nedeniyle kapatılan okul olmadığını ancak yaklaşık 200 dersliğin çıkan vakalar yüzünden 14 gün yüz yüze eğitim-öğretime ara verdiğinden bahseden Özer, “Yaklaşık 850 bin dersliğimiz ve 57 bin 108 okulumuz eğitim-öğretim faaliyetinde aktif olarak yer almaktadır. Bugün itibariyle geçen 1 haftalık eğitim süreci içerisinde korona virüs nedeniyle kapatılan, eğitim-öğretime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Sadece sınıflardaki Sağlık Bakanlığı ile belirlemiş olduğumuz kriterler çerçevesinde yüz yüze eğitime ara veren sınıflarımız bulunmaktadır. Yaklaşık 200 civarında sınıfımız korona virüs vakası nedeniyle veya yakın temas nedeniyle eğitim-öğretime 14 gün ara vermiştir. Bu sürede öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu EBA TV veya diğer dijital platformlar üzerinden eğitime devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Üst düzeyde koordinasyon ile süreci yönetiyoruz”

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği, korona virüs bilim kurulunun da onayladığı kriterlerin yüz yüze eğitim-öğretimde başarı getirdiğini anlatan Mahmut Özer, daha sonra şunları söyledi:

“6 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime korona virüs salgını koşulları altında başlamamız ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu onaylamış olduğu kriterleri uygulamanın ne kadar başarılı sonuç verdiğini görmüş olduk. Yaklaşık 850 bin derslikten sadece 200 dersliğimizde korona virüs vakası nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmiş oldu. İnşallah bundan sonrada gerekli tüm tedbirlere uyarak eğitim-öğretime inşallah yüz yüze devam edeceğiz. Bütün illerdeki yetkili kişilere teşekkür ediyorum. Çünkü en üst düzeyde koordinasyon ile süreci yönetiyoruz ve sıkıntı yaşamıyoruz.”

“Adana'da eğitim kalitesini arttırmak için toplanıyoruz”

Adana'daki eğitim kalitesini arttırmak içinde istişarelerde bulunacaklarını aktaran Özer, “Bugünde Adana'da hem 1 haftayı hem de korona virüs salgını koşulları altında eğitim-öğretimin nasıl devam ettiğini birlikte bir değerlendirme imkanımız olacak. Aynı zamanda Adana'da eğitimin kalitesini arttırmak için neler yapabiliriz, yatırımlarımızı nasıl güncelleyebiliriz, ilave destekleri nasıl sağlayabiliriz bunları değerlendirme imkanımız olacak” dedi.

Konuşmanın ardından Mahmut Özer, "Adana Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

