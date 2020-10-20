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Türkiye, havacılığın en hızlı toparlandığı 5. Ülke oldu

Türkiye, havacılığın en hızlı toparlandığı 5. Ülke oldu
Türkiye, havacılığın en hızlı toparlandığı 5. Ülke oldu

Covid-19’dan etkilenen sektörlerde kısmi toparlanma başlarken Mastercard tarafından yayınlanan Recovery Insights: Travel Check-In raporuna göre Türkiye havacılık sektörünün en hızlı toparlandığı 5’inci ülke oldu.

2020 yılının başında ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan COVID-19 salgını, seyahat yasağı, fiziksel izolasyon ve karantina gibi uygulamalar nedeniyle turizm ve eğlence sektörünü de önemli derecede etkiledi. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Organizasyonu (UNWTO) verilerine göre yılın ilk 7 ayında uluslararası seyahat edenlerin sayısı yüzde 65 düşerken, dünya çapında turizmden elde edilen gelirler de 460 milyar dolar azaldı.

Küresel ticaretin nabzını tutan ödeme sistemleri lideri Mastercard, Recovery Insights: Travel Check-In raporu ile turizm ve eğlence sektörlerindeki toparlanmayı mercek altına aldı. Havacılık, konaklama gibi sektörlerin yanı sıra restoran, kafe gibi yerlerde yapılan harcamaları da kapsayan rapora göre Avrupa bölgesel seyahatlerin sağladığı avantaj nedeniyle ipi göğüsledi. Özellikle Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin (BRIC) ülkelerinde olduğu gibi geniş coğrafya ve kalabalık nüfusa sahip bazı ülkelerde ise toparlanma iç hat uçuşlarından geldi. Çin ve Rusya'nın havacılık sektöründe toparlanmada küresel uçuşlar önemli rol oynarken, Brezilya ve Hindistan'da ise bölgesel uçuşlar etkili oldu.

Çin ve Rusya havacılığın hızlı toparlandığı ülkeler olarak dikkat çekerken, Hindistan ve Brezilya sekizinci ve dokuzuncu sıraya yerleşti. Türkiye ise yine geniş coğrafyasından kaynaklı iç hatlar ve özellikle Avrupa'dan yapılan uçuşların da etkisiyle havacılıkta en hızlı toparlanma yaşanan beşinci ülke oldu.

Tuncer Cengiz

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