Türkiye ile Türkmenistan arasında 8 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem resmi ziyarette bulunmak hem de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan'da temasları sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından iki ülke arasında hazırlanan anlaşmaların imza törenine katıldı. Törende Türkiye ile Türkmenistan arasında 8 anlaşma imzalanırken, Erdoğan ve Berdimuhamedov da 9 maddeden oluşan Ortak Bildiriye imza attı.

Türkiye ve Türkmenistan arasında imzalanan anlaşmalar şu şekilde:

"1- Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) kurumu ile Türkmenistan Televizyon, Radyo ve Sinemacılık Devlet Komitesi Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı

2- Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) kurumu ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı

3- Anadolu Ajansı ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı (TDH) arasında İşbirliği Anlaşması

4- Türkiye Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair anlaşma

5- Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkmenistan Türkmen Atları Devlet Birliği arasında atçılık alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı

6- Türkiye hükümeti ile Türkmenistan hükümeti arasında Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okuluna ilişkin mutabakat zaptı ve yönetmelik

7- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı

8- Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı arasında protokol alanında işbirliğine dair mutabakat zaptı"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

"Türkmenistan'ın tarafsızlığını destekliyoruz. Ata yurdumuz Türkmenistan'da bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. Bugün imzaladığımız anlaşma ile birlikte, kardeş Türkmenistan ile ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendirdik. Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmakta kararlıyız. Bu nişanla kemik kardeşliğimiz bir kez daha perçinleşmiştir."

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi yarın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaretlerinin ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un başkanlığında “Birlikte Geleceğe” temasıyla yarın düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek. Zirve çerçevesinde Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret ve ulaştırma ağlarının yaygınlaştırılması, Covid-19 salgınıyla mücadele ve salgın sonrası döneme hazırlık bağlamında teşkilat bünyesindeki eşgüdüm ve iş birliğinin geliştirilmesi, ayrıca ileriye dönük ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Erdoğan'ın Teşkilat Dönem Başkanlığı'nı Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'a devredeceği zirve marjında katılımcı bazı üye ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.