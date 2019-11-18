Türkiye kaçıncı torbada? İşte muhtemel rakiplerimiz

İzlanda ile İstanbul'da elde ettiği beraberlik sonucu EURO 2020'ye katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, H Grubu son maçında Andorra'ya konuk oldu. Deplasmanda Enes Ünal'ın golleriyle 2-0 kazanan Milliler, daha önce kendi sahasında mağlup ettiği Fransa'nın ardından grubu ikinci sırada tamamladı.

ENES ÜNAL MİLLİ TAKIM'DA İLK GOLLERİNİ ATTI

İspanya'da Real Valladolid forması giyen Enes Ünal, A Milli Takım formasıyla ilk gollerini Andorra'ya karşı attı.

MERT GÜNOK BAŞARILI PERFORMANSI İLE GÖZ DOLDURDU

H Grubu'nda 10 maçta 7 galibiyet 1 mağlubiyet alan Milli Takım, rakip fileleri 18 kez havalandırırken, kendi kalesinde ise Mert Günok'un başarılı performansı ile sadece 3 gol gölerek göz doldurdu.

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

EURO 2020 kura çekimi, 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 18:00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek.

KURAYA NEDEN 3.TORBA'DAN KATILACAĞIZ?

Formata göre, ikinci torbada en iyi puana sahip olan iki grup ikincisi bulunacak. Milli Takım, en iyi puanlı ikinciler arasında yer almadığı için kura çekiminde 3. torbada yer alacak.



İŞTE TÜRKİYE'Yİ BEKLEYEN MUHTEMEL RAKİPLER:

İngiltere

Almanya

İspanya

Fransa

İtalya

Belçika

Hırvatistan

Çekya

Finlandiya

Hollanda

Polonya

Rusya

İsveç

Ukrayna

Portekiz