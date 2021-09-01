Türkiye Karadağ Maç Anlatımı

TÜRKİYE 2-0 KARADAĞ
Maçtan Dakikalar
1' Maç başladı
7' Burak sol kanattan atak geliştirdi. Savunma müdahalesini yaptı ve top taca çıktı.
9' GOOOOL! Sağ kanattan gelişen Türkiye atağında Cengiz sevdiği toplardan birini aldı. Süratli bir şekilde çalımlarla rakip kaleye yönelen Cengiz, ceza sahası önünden yaptığı şık vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Cengiz Ünder
16' DİREKTEN DÖNDÜ! Kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken top Kaan Ayhan'ın önünde kaldı. Kaan'ın ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta top direğe çarparak dışarı çıktı.
17' Zeki'nin sağ kanattan yaptığı ortada savunmaya çarpan top kornere gitti.
26' Türkiye ikinci gole yaklaştı! Cengiz'in sağ kanattan yaptığı ortada kale önünde vuruşunu yapan Burak, topu üstten dışarı attı.
31' GOOOOOL! Cengiz Ünder altı pasın içinden pasını ceza sahasına aktardı. Kale önünde vuruşunu yapan Yusuf rahat pozisyonda topu ağlarla buluşturdu.Gol - Yusuf Yazici
--------------
TÜRKİYE: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih, Mert Müldür, Okay, Yusuf, Cengiz, Hakan, Kenan Karama, Burak Yılmaz
KARADAĞ: Mijatovic, Vujacic, Savic, Vesovic, Tomasevic, Skecic, Kosovic, Haksabanovic, Marusic, Bozovic, Djurdjevic.