'Türkiye kuraklıkla mücadeleye temiz enerjiden başladı'

Son yıllarda artan kuraklık ve küresel ısınma, yenilenebilir enerjinin önemi gösterdi. Türkiye, yenilebilir enerji konusunda önemli yatırımlar yapan ülkeler arasında yer alıyor. Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) Başkan Yardımcısı Ali Karaduman, Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda yaptığı çalışmalar ve Türkiye'nin coğrafi konumunun yenilebilir enerjiye uygunluğunu değerlendirdi. Karaduman, küresel ısınma ve kuraklık sorununda enerji sektörünün önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'de elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payı artıyor, son aylarda etkisini hissettiren kuraklık elektrik üretimi konusunda sektörün en önemli gündem maddesi haline geldi" dedi.

"Yenilenebilir enerji ile kuraklıkla mücadele başladı"

Kuraklığın doğal bir iklim olayı ve iklimsel düzensizliğin bir sonucu olduğunu dile getiren Karaduman, küresel ısınmadan en az etkilenecek enerji türlerinin güneş, rüzgar, jeotermal, dalga, gelgit ve biyokütle enerjisi olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: "Türkiye yenilenebilir enerji ile elektrik üretimi sayesinde kuraklıkla mücadeleye çoktan başladı. Türkiye, 2009-2020 yılları arası kayda değer bir temiz enerji yatırımını gerçekleştirdi. Geçen yıl toplam elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların toplam payı ise yüzde 42'yi aştı. Küresel ısınma ve kuraklık sorununun temelinde enerji sektörü geliyor. Türkiye'de elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payı artıyor, son aylarda etkisini hissettiren kuraklık elektrik üretimi konusunda sektörün en önemli gündem maddesi haline geldi".

"Temiz enerji için yenilenebilir enerji kaynakları şart"

Karaduman, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından her 3 ayda bir Türkiye'de yaşanan kuraklık verilerinin haritalandığını ve Türkiye'de olağanüstü kuraklık yaşayan yerlerin tespit edildiğini söyledi.

Yenilenebilir enerjinin kirletici sera gazlarının azaltılması, çevre dostu, sürdürülebilir olması ve kuraklıkla mücadelede tercih edilmesi gibi avantajlarının olduğunu ifade eden Karaduman, "Güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerjisi Türkiye'nin coğrafi konumundan dolayı verimliliği yüksek seviyede alınabilen enerji türleridir. Aynı zamanda dışa bağımlılığı ortadan kaldırması en önemli avantajıdır. Türkiye'de bu alanlarda kapasitenin daha artacağı ve temiz elektriğin üretilebileceği aşikar. Ancak burada teknoloji çok daha önemli bir hale geldi. Aynı zamanda, temiz enerji projelerinin hızlandırılması için bürokrasinin azaltılması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun arttırılmasına daha fazla ihtiyaç duyuluyor" şeklinde konuştu.

Karaduman, Türkiye'nin son dönemde devreye giren 3 bin megavatlık toplam kapasitenin 2 bin 500 megavatını yenilenebilir santrallerin oluşturduğunu sözlerine ekledi.