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Türkiye, Rusya, İran Üçlü Zirvesi bugün gerçekleştirilecek

Türkiye, Rusya, İran Üçlü Zirvesi bugün gerçekleştirilecek
Türkiye, Rusya, İran Üçlü Zirvesi bugün gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün video konferans yoluyla Suriye konusunu görüşecek.

İletişim Başkanlığı, Astana formatında 6'ncı Üçlü Zirve Toplantısı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımlarıyla 1 Temmuz 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirileceğini bildirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zirve Toplantısı'nda, Suriye'deki güncel gelişmelerin değerlendirilmesi, sahada ateşkesin sürdürülmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ve siyasi sürecin ilerletilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak müşterek adımların istişare edilmesi öngörülüyor.

İlker Turak

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