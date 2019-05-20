İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye, Rusya üzerinde gözlem uçuşları gerçekleştiriyor

Türkiye, Rusya üzerinde gözlem uçuşları gerçekleştiriyor
Türkiye, Rusya üzerinde gözlem uçuşları gerçekleştiriyor

Rusya Savunma Bakanlığı, uluslararası gözlem anlaşması uyarınca Türkiye’nin Rusya hava sahası üzerinde 4 gün boyunca gözlem uçuşları yapacağını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, uluslararası karşılıklı denetim ve gözlem anlaşmaları çerçevesinde Türkiye'nin Rusya hava sahasında gözlem uçuşları gerçekleştirmeye başladığı belirtildi. Bugün başlayan ve 24 Mayıs'ta sona erecek olan uçuşlarda Türkiye'nin gözlem uçağı Rusya'yı havadan gözlemleyecek ve raporlama gerçekleştirecek.

Rotayı Ruslar belirledi

Açıklamada Türkiye'nin gözlem uçuşlarını CASA CN-235 tipi gözlem uçağıyla gerçekleştirdiğine vurgu yapılırken, bu uçuşların rotasının ise Rusya tarafından belirlendiği, gözlem uçağının sadece belirlenen rotada uçuş gerçekleştirebileceği vurgulandı. Rus basınında yer alan haberlerde ise Türkiye'nin gözlem uçağının radar hareketliliğinin başladığı savunuldu.  

Erhan Altıparmak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

İzmir Köfte Tarifi

İzmir Köfte Tarifi haberimizde... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.