Türkiye saat 19:19'da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu

19 Mayıs coşkusu balkonlara sığmadı

İzmir'de Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atarak başlattığı Milli Mücadele'nin 101. yıl dönümünü vatandaşlar, evlerinin balkonları ve pencerelerinde İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı'nı okuyarak coşkuyla kutladı.

Her yıl meydanlarda coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl korona virüs salgını tedbirleri kapsamında alınan önlemler ve sokağa çıkma kısıtlaması gölgesinde kutlandı. Gün içerisinde sosyal mesafe kuralı çerçevesinde gerçekleştirilen kutlamalar, saat 19.19 itibarı ile yerini balkonlara bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla vatandaşları evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmesinin ardından İzmirli vatandaşlar, evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak alkışlarla İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı'nı okudu. Vatandaşların coşkusu adeta balkonlara sığmazken, Milli Mücadele'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla trafikteki bazı araçlar da korna çalarak konvoy yaptı. Vatandaşların alkışları ve sloganları arasında gerçekleşen 19 Mayıs kutlamaları, saygı duruşunun ardından son buldu.

Mustafa İç

İstanbullular 19 Mayıs'ı balkon ve camlara çıkarak kutladı

İstanbul'da vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı saat 19.19'da balkon ve camlarında saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için vatandaşları saat 19.19'da balkonlara ve camlara İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine 7'den 70'e her yaştan vatandaş, saat 19.19'da balkon ve camlara çıktı. Virüs nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, Türk bayrakları sallayıp hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyarak 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı. Megakentin bazı noktalarında ise vatandaşların dışarıya çıkarak ellerinde bayraklarla coşkuya ortak olduğu görüldü. Kutlamalar drone ile havadan da görüntülendi.

Vedat Bayraktar - İsmail Coşkun - Ahmet Faruk Sarıkoç