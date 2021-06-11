Türkiye, sosyal medyayı yüzde 44 oranla iş için kullanıyor

Medya takip kurumu Ajans Press'in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelere göre sosyal medyayı iş için kullanma oranları belli oldu. Böylelikle 2020 yılında Türkiye'de bu oranın yüzde 44 olduğu kaydedilirken, ilk sırada yer alan ülke ise yüzde 65 ile Endonezya oldu. Veriler sosyal medyanın iş için bireysel kullanım oranlarını yansıtırken, dünya ortalaması yüzde 43 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle Türkiye'de sosyal medyayı iş için kullananların oranının dünya ortalamasının ufak bir farkla üzerinde olduğu belirlendi. Araştırma 16-64 yaş arasını baz alarak hazırlanırken, sosyal medyayı iş için kullananların oranı yüzde 13 ile en düşük İsrail'de çıktı.

Ajans Press, sosyal medya ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre 2020 yılı başından itibaren bu konuyla alakalı basına 296 bin 132 haber yansıdığı tespit edildi. Türkiye'de hem kurumsal hem kişisel olarak iş için sosyal medya kullanımı oldukça yaygınken bunların haber içeriklerine de yansıdığı gözlendi.