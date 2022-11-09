Türkiye'de 55 milyonun üzerinde akıllı telefon kullanıcısı var

Medya takip kurumu Ajans Press'in Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre dünyanın belirli ülkelerindeki akıllı telefon kullanıcı sayıları belli oldu. İlk sıraya 953 milyon kullanıcı ile Çin yerleşirken, 492 milyon kullanıcı ile Hindistan ikinci, 273 milyon kullanıcı ile de ABD üçüncü sırada yer buldu.

Araştırma kapsamına girerek listede yer alan diğer ülkeler ise; Endonezya (170 milyon), Brezilya (118 milyon), Rusya (102 milyon), Japonya (83 milyon), Meksika (74 milyon), Vietnam (66 milyon), Almanya (66 milyon), Bangladeş (61 milyon), İran (57 milyon), Türkiye (55 milyon), Birleşik Krallık (54 milyon) olarak kayıtlara geçti. Akıllı telefon satışları 2021 yılında, 1 milyar 433 milyon seviyesinde yer alırken satışlarda 2009'dan 2015'e kadar üç katından fazla artış yaşandı. Rekor satışın yaşandığı yıl ise 1 milyar 556 milyon ile 2018 yılında yaşandı.

95 bin 605 haber

Ajans Press, akıllı telefonların medya karnesini inceledi. Ajans Press'in 15 bini aşkın yazılı basın, TV kanalları ve internet haber sitelerini incelediği medya araştırmasında, akıllı telefonlarla ilgili 95 bin 605 haber yansıması tespit edildi. Haber yansımalarının yüzde 89'luk kısmı internet sitelerinde yer alırken, yüzde 8'i TV kanallarında yüzde 3'ü ise yazılı basında yer buldu.

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