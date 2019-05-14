Türkiye'de aşı reddi 40 binin üzerinde

Samsun Eczacılar Odasından yapılan açıklamada, aşı karşıtlığının son dönemde Türkiye ve dünyada arttığı kaydedildi. Aşılara ve aşıların içeriğine ilişkin bilimsel dayanağı olmayan söylemlerin arttığına dikkat çekilen açıklamada, “Aşılama ile önlenebilir hastalıklara ilişkin salgın riski günden güne artmaktadır. Açıkça ifade etmek gerekir ki halk sağlığının sürdürülebilirliği tehdit altındadır. Sayısal veriler de tehlikenin boyutunu gözler önüne sermektedir” denildi.

“Sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz”

Sayısal verilerin de yer verildiği açıklamada, “Ülkemizde, 2011 yılında aşı reddi 183. 2013 yılında bu sayı 913'e çıkmış durumda. 2015 yılında ise 5 bin 91 kişiye ulaşmış durumda. 2017 verilerine göre 23 binin üzerinde. Bugün geldiğimiz noktada ise aşı reddi 40 binlerin üzerinde. Bu oldukça vahim ve halk sağlığı ve geleceğimiz açısından kabul edilemez bir tablodur. Ülkemizde tüm dünyada en gelişmiş kapsamlı aşılama politikalarından biri uygulanmaktadır. Biz eczacılar da o ulusal aşılama politikalarının başarıya ulaşabilmesi ve sürdürülebilir olması için sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı.