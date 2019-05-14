İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye'de aşı reddi 40 binin üzerinde

Türkiye'de aşı reddi 40 binin üzerinde
Türkiye'de aşı reddi 40 binin üzerinde

Türkiye genelinde aşı reddinin 40 binin üzerinde olduğu belirtildi.

Samsun Eczacılar Odasından yapılan açıklamada, aşı karşıtlığının son dönemde Türkiye ve dünyada arttığı kaydedildi. Aşılara ve aşıların içeriğine ilişkin bilimsel dayanağı olmayan söylemlerin arttığına dikkat çekilen açıklamada, “Aşılama ile önlenebilir hastalıklara ilişkin salgın riski günden güne artmaktadır. Açıkça ifade etmek gerekir ki halk sağlığının sürdürülebilirliği tehdit altındadır. Sayısal veriler de tehlikenin boyutunu gözler önüne sermektedir” denildi.

“Sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz” 

Sayısal verilerin de yer verildiği açıklamada, “Ülkemizde, 2011 yılında aşı reddi 183. 2013 yılında bu sayı 913'e çıkmış durumda. 2015 yılında ise 5 bin 91 kişiye ulaşmış durumda. 2017 verilerine göre 23 binin üzerinde. Bugün geldiğimiz noktada ise aşı reddi 40 binlerin üzerinde. Bu oldukça vahim ve halk sağlığı ve geleceğimiz açısından kabul edilemez bir tablodur. Ülkemizde tüm dünyada en gelişmiş kapsamlı aşılama politikalarından biri uygulanmaktadır. Biz eczacılar da o ulusal aşılama politikalarının başarıya ulaşabilmesi ve sürdürülebilir olması için sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Patlıcanlı Orta Tarifi! Patlıcanlı Orta nasıl yapılır?

Patlıcanlı Orta Tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.