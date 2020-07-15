Türkiye'de bir ilk! 200 drone ile 15 Temmuz gösterisi

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, drone'lar ile Türk bayrağı çizilirken '15 Temmuz' ve 'milletin zaferi' yazıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimi 4. yıl dönümünde çeşitli noktalarda düzenlenen etkinliklerle anılmaya devam ediliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde darbe girişiminin en kritik noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. İstanbul Boğazı'nda Türkiye'de ilk kez 200 İHA ile “15 Temmuz” temalı ışık gösterisi gerçekleştirdi. Görsel şölen oluşturan ışık gösterisi, vatandaşlardan yoğun ilgi ve beğeni topladı. Etkinlik kapsamında 200 drone ile Türk bayrağı çizilirken, '15 Temmuz' ve 'milletin zaferi' yazıları yazıldı.

Gamze Erdemir - Mustafa Biçer

