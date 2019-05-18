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Türkiye'de bu işi yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor

Türkiye'de bu işi yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor
Türkiye'de bu işi yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor

Bursa'da hat kalemi ustası; değerli ağaçlarla yaptığı hat kalemlerini dünyanın bir çok ülkesine satıyor. Uzun yıllar torna ustası olarak çalışan Sedat Dilman, işten çıkartılınca bir süre iş bulamadı. Dilman, boş durmamak için el sanatlarıyla uğraşmaya başladı. Bu esnada hat derslerine giden Dilman, ünlü hattat Mahmut Şahin ile tanıştı.

Türkiye'de bu işi yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor - Tıkla İzle

Dilman, Mahmut Şahin'in "bu işi yapabilirmisin" sözü üzerine hat kalemi imal etmeyi başardı. Dilman, Türkiye'de az sayıdaki hat kalemi ustaları arasında yerini aldı.

Kendine has bir stil geliştiren Sedat Dilman, buna patent de aldı. Dilman'ın değerli ağaç ve kemikten yapılan hat kalemleri dünyanın farklı ülkelerinden hattatlar ve öğrencileri tarafından büyük rağbet görüyor. Kullanılan malzeme ve işçiliğe göre kalemler 15 ile 300 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Bu işi aşkla yaptığını ifade eden Hat Kalemi Ustası Sedat Dilman, "Hat kalemlerini bambu, bilek but ve kemik uçlu olmak üzere 3 şekilde 3 farklı türden yapıyorum. Hepsinin özellikleri değişik ve müşterileri var. Hat yazısı kamış kalemle yazılır. Ancak 3 milimden sonraki hat yazıları celi sınıfına girer, bunlar özel yapılan kalemlerle yapılır. Bende bu kalemleri yapıyorum.

Bu işi yapan usta sayısı Türkiye'de bir elin parmaklarını geçmez, bu iş gönül işi. İnsan severse her işi yapabilir. Ben ağaç, kemik ve bambuları alıp bunları itinayla kesip, ilk önce kalemin ucunu yapıyorum. Kalemin sapı içinde özel ithal ağaçlar kullanıyorum. Yaptığım hat kalemi uç ve sap olmak üzere 2 parçadan oluşuyor. Ben bir günde 10 tane hat kalemi yapabiliyorum. Bu kalemleri hattatlar ve hat öğrencileri alıyor. Yapmış olduğum hat kalemlerini yurt içi ve dışı olmak üzere bir çok ülkeye satıyorum" dedi.  

Burak Türker - Ahmet Küçükkaraca

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