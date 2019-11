Türkiye'de ilk kez anne olmak isteyenler için özel workshop

Kadınları özgürleştirmek ve güçlendirmek için duygusal enerjiyi yükselten, insanın bedeniyle ruhunun barışmasını sağlayan önemli çalışmalara imza atarken, bu yıl ilk kez, anne olmak isteyenlere özel rahim gücünü yükselten, kadınları fiziksel tedaviye ve anne olmaya duygusal olarak hazırlayan workshoplar düzenlemeye başlayan Seda Diker, tüp bebek tedavilerinden önce anne adaylarının desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Çocuk sahibi olamayan çiftlere uygulanan ve uzun süredir kullanılan bir yardımcı üreme tekniği olan tüp bebek, bilimsel destek ve çözüm sağlayan bir üreme yoludur. Seda Diker'e göre, bu bir takım çalışmasıdır ve takımın en önemli parçası doktorunuz, eşiniz ve hastane personelinizdir. Seda Diker bu süreçte, kadının moralinin ve düşüncelerinin pozitif kalmasında takımın bir parçası olmayı arzu ettiğini söyledi. Altıncı tüp bebek denemesinden sonra infertilite (çocuk sahibi olamayan) tanısı konan Diker, kendi hayatında da duyguları ve düşüncelerini hazırlayarak 7. kez tedaviye girdiğinde, bu kez kendi oğlunu kucağına aldı.

Diker yine kendisi gibi anne olmak isteyenlerin geçmişten taşıdığı, engelleyici anıları değiştirmeye yardımcı olurken, kadınların korku ve istekleri arasında arabuluculuk yapıyor.

“Önce pozitif düşün ve hisset”

Gerçekleştirdiği workshoplar ile hamileliğine engel olan gizli ve biriken duyguları bulduklarını belirten Diker, kadınların sık sık maruz kaldığı, “Ne zaman çocuk yapacaksınız?” soruları yüzünden içine düştüğü, “Bende bir tuhaflık var, Kısır mıyım? gibi düşüncelerden uzaklaşarak duygusal olarak anneliğe ve tedavilere hazırlanması gerektiğini belirti.

Yakında çıkacak olan 10. kitabı “Anne Olmak İstiyorum” ile de kendi deneyimleri ve danışanlarıyla çalışma öykülerini paylaşan Diker; “Anne adaylarının ruhlarının desteğe ihtiyacı var” diyerek yıllardır duygu ve düşünce üzerinde ‘kadın' odaklı çalışmalar yürütüyor.

Seda Diker kimdir?

Tüp bebek tedavisi gören onlarca anne adayıyla çalışan ve yüzlerce farklı soruna sahip kadın hikayeleri dinleyen Seda Diker, Robert College ve Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra bir TV kanalında program yaptı. Pek çok TV programına konuk oldu. Birleşmiş Milletler Empowering Women Desk'te Türkiye'den üye ve temsilci seçilen Diker: halen, ünlü Nörolog ve Eğitmen Dr. Joe Dispenza'nın öğrencisi. New York'ta National Guild of Hypnotists'in okullarında 15 ay Klinik Hipnoz eğitimi alarak Columbia Presbiterian Hospital Uluslararası Bölüm ile iş birliğinde kanser ve tüp bebek hastaları ile çalıştı. Seda Diker Türkiye'yi 20-21 Mart 2020 Tarihinde Los Angeles'te yapılacak olan The Best You Expo'da temsil edecek tek Türk konuşmacı olarak yer alacak.