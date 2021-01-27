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Türkiye'de son 24 saatte 7.489 koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 7.489 koronavirüs vakası tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 7.489 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 132 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 489 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 132 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 25 bin 476'a yükseldi. Toplamda 29 milyon 7 bin 915 test yapıldı.

Bugün yapılan 179 bin 419 testten, 7 bin 489 yeni vaka sayısı, 675 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 449 bin 839 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 803 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 331 bin 314'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, ağır hasta sayısının ise 1 bin 765 olduğu açıklandı.

Musa Erdoğan

 

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