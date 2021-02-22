İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye'de son 24 saatte 8.104 koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 8.104 koronavirüs vakası tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 8.104 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 78 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 8 bin 104 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 78 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 138'e yükseldi.

Toplamda 32 milyon 436 bin 998 test yapıldı. Bugün yapılan 118 bin 816 testten 8 bin 104 yeni vaka sayısı, 623 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 646 bin 526 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 690 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 189 olduğu açıklandı.

Mehmet Kalay
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.