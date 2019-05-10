Türkiye'deki erkeklerin yüzde 24'ü obez

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, erkeklerdeki obezite oranını konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Worldbank (Dünya Bankası) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki obez erkeklerin oranı yüzde 24 olarak belirlendi. Bu oran en yüksek ABD'de görülürken, obez erkeklerin oranı yüzde 35 olarak kayıtlara geçti. İkinci sırada yer alan ülke ise yüzde 30 oran ile Suudi Arabistan oldu. Türkiye'ye aynı sıradan yüzde 24 oranla eşlik eden obez erkekler ise Almanya ve Meksika olarak belirlendi. Hindistan'da ise obez erkeklerin oranı sadece yüzde 3 olarak görüldü. Erkeklerde yaşanan obezite sorunun düşük olduğu diğer ülkeler ise yüzde 5 oran ile Endonezya, Nijerya ve Japonya olarak saptandı.

Ajans Press ve PRNet'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen yazılı basın incelemesinde, obezite başlığı altında 36 bin 20 adet haberin yansıdığı görüldü. Geçen yıllardaki haber adetleri kontrol edildiğinde ise, obezitenin 2017 yılında 25 bin 886, 2016 yılında ise 21 bin 784 habere konu olduğu görüldü.