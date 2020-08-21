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Türkiye'deki halk kütüphanesi sayısı bin 182 oldu

Türkiye'deki halk kütüphanesi sayısı bin 182 oldu
Türkiye'deki halk kütüphanesi sayısı bin 182 oldu

Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de çocuk kütüphaneleri dâhil toplam halk kütüphanesi sayısı bin 182 olurken, kitap sayısı 20 milyon 742 bin 540 olarak saptandı.

Medya takip kurumu Ajans Press, kütüphaneler ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl kütüphaneler ile alakalı basına 11 bin 774 haber yansıdığı tespit edildi. Çıkan haber başlıkları incelendiğinde ise son zamanlarda yapılan Açıkhava kütüphanelerinin gündemde olduğu saptanırken, gezici kütüphanelerin de basında oldukça yer aldığı kaydedildi.

53 gezici kütüphanemiz var
Ajans Press'in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılında Türkiye'deki halk kütüphanesi sayıları belli oldu. Böylelikle çocuk kütüphaneleri dâhil toplam halk kütüphanesi sayısı bin 182 olurken, kitap sayısı 20 milyon 742 bin 540 olarak saptandı. Halk kütüphanesini kullanan kişi sayısı ise 31 milyon 451 bin 920 olarak kayıtlara geçti. Bunun yanı sıra Türkiye'de 53 adet gezici kütüphane yer alırken, gezici kütüphanelerin geçen yıl bin bir yere gittiği ve 423 bin 511 kişiye ulaştığı gözlendi.

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