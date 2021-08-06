Türkiye'den ard arda 3 bronz madalya!

Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler serbest stil 125 kiloda milli güreşçi Taha Akgül, Moğol güreşçi Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları 125 kiloda milli güreşçimiz Taha Akgül, sabah seansında Kırgız Aial Lazarev'i 4-0 yenerek bronz maçına çıkmaya hak kazandı. Akgül, bronz madalya müsabakasında Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya geldi. Milli güreşçi rakibini 5-0 gibi net bir skorla mağlup ederek olimpiyat üçüncüsü oldu ve bronz madalya elde etti.

30 yaşındaki güreşçi, 2016 yılında Rio'da yapılan Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmıştı.

100. madalya Ali Sofuoğlu'ndan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kata kategorisinde milli karateci Ali Sofuoğlu, Güney Koreli Heejun Park'ı mağlup ederek bronz madalya elde etti. Böylelikle Sofuoğlu, Türkiye'ye olimpiyatlardaki 100. madalyasını kazandırmış oldu.

Karate karşılaşmalarında kata kategorisinde yer alan milli sporcu Ali Sofuoğlu, eleme turunda B Grubu'nda ilk katasında 27, ikinci katasında ise 27.28 puan almıştı. Ortalama 27.14 puanı olan milli karateci, grubundaki 6 sporcu arasında ikincilikle sıralama turuna yükselmişti. Sofuoğlu, sıralama turunda 27.32 puan aldı ve finale çıkamadı.

Milli karateci, bronz madalya için Güney Koreli Heejun Park ile mücadele etti. Rakibini mağlup etmeyi başaran Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı. Sofuoğlu, Türkiye'ye olimpiyatlardaki 100. madalyasını getiren isim olarak da Türk spor tarihine geçti.

Milli karateci Merve Çoban da bronz madalya kazandı

Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar kumite 61 kiloda milli karateci Merve Çoban, yarı finalde Sırbistan'dan Jovana Prekovic'e 2-0 mağlup oldu. Merve bronz madalyanın sahibi oldu.

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