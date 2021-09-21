Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi, Ekim ayının sonunda Ankara'da açılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan ve Atatürk Kültür Merkezinin içinde bulunacak olan AKM Millet Bahçesi'nin açılışı için geri sayım başladı. Toplam 637 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Millet Bahçesi, 601 bin 700 metrekare yeşil alana sahip olacak. 35 bin 300 metrekare ise kapalı alan bulunuyor.

İçerisinde kütüphane, eğitim odaları, yeme içme alanı, seminer alanı, çocuk aktivite alanı gibi alanların bulunduğu AKM Millet Bahçesi, Ankaralılara keyifli anlar yaşatacak. 50'yi aşkın farklı türden 10 bin ağacın dikildiği Millet Bahçesi'nde bolca yeşil alan bulunacak. Ayrıca, Tohum Merkezi ve Yöresel Ürün Pazarları da bulunacak. 2.7 kilometre uzunluğunda tramvay hattı ise vatandaşları Millet Bahçesi'nin içerisini gezdirecek.

2.7 km bisiklet yolunun bulunduğu alanda bin 320 metrekare olimpik standartlara uygun kaykay pisti, bin 7 metrekarelik buz pisti, 5 bin 554 metrekare biyolojik gölet de yer alıyor. Ankaralıların, aileleriyle hoşça vakti geçirebileceği AKM Millet Bahçesi'nin Ekim ayının sonuna doğru açılması ön görülüyor.







Mevlüt İşli - Sadettin Aliusta

