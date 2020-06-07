Türkiye'nin en çılgın nehrine yeni gerdanlık

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen ve ülkemizin vizyon projelerinden olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santral (HES) projesinde önemli ve kritik bir eşik daha geride bırakıldı. Toplam dört milyon metreküp gövde betonunun döküleceği bu eserin üç milyonuncu metreküp betonu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans yolu ile iştirak ettiği, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin ise baraj inşaatından katıldığı törenle döküldü. Törende aynı zamanda yapımı tamamlanan “Rize-Merkez ve Güneysu İlçeleri Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım” projesi ile “Bayburt Demirözü Barajı Sulaması”nın da açılışları gerçekleştirildi. Pakdemirli yaptığı konuşmada, bu yıl sonuna kadar toplam 449 çalışmayı daha hizmete alacaklarını söyledi.

İKİ KIBRIS ADASINI SULAR

2018'den bu yana yaklaşık 2.600 futbol sahası, yani iki Kıbrıs adası büyüklüğünde araziyi sulamaya açtıklarını belirten Pakdemirli “Gövde yüksekliği neredeyse Eyfel Kulesi kadar olan, dünyanın en yüksek üçüncü, Türkiye'nin ise en yüksek barajı olacak. Barajımızı 208 metre yüksekliğe ulaştırdık. Türkiye'nin en çılgın akan bu nehrine yeni bir gerdanlık daha takıyoruz" dedi.

ARTVİN-EDİRNE YOLU OLUR

2021 senesinin dördüncü ayında tamamlanması planlanan barajın yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat elektrik üreteceğini kaydeden Pakdemirli şunları söyledi: Bu ise Antalya kadar büyük bir şehrin senelik enerji ihtiyacının karşılanması demek. Gövdesindeki 4 milyon metreküp betonla Artvin'den Edirne'ye 13 metre genişliğinde beton yol yapılabilir. Bir mühendislik harikası.



Cem Küçük - Türkiye Gazetesi