Türkiye'nin Oscar adayı '7. Koğuştaki Mucize'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik Seçici Kurul, 93'üncü Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı'nda Türkiye adayını belirledi.

Seçici Kurul'un bugüngerçekleştirdiği toplantıda Sinema Güç Birliğine başvuran 23 film değerlendirildi.

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı “7. Koğuştaki Mucize” filmi Kurul tarafından Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı olarak belirlendi.

7. Koğuştaki Mucize

Türkiye'nin Oscar adayı olan film kızı ile aynı zekâ yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediniyor.

Filmde, 1983 yılında Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan “Memo” görülür.

Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın ise tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir.

Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.