Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter, Periscope ve Pinterest'e reklam yasağı geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu' kararına göre, Türkiye'de çok sayıda kullanıcısı bulanan Twitter, Periscope ve Pinterest gibi sosyal medya ağlarının, kendilerine belirlenen süre içerisinde Türkiye'ye temsilci atamadıklarından dolayı reklam alması yasaklandı. Türkiye'de daha önce açıklanan ve 1 milyondan fazla kullanıcı sayısına sahip olan sosyal medya ağlarının temsilci ataması gerekliliği sonucunda, temsilci atamayan sosyal ağlara para cezası verilmişti. Temsilci atanmamasının davam etmesi durumunda ise reklam yasağı geleceği bildirilmişti.

“Bant genişliğinin daraltılması en son istediğimiz yol”



Kararı sosyal medya hesabından duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağların bant genişliğinin daraltılması en son istediğimiz yol” ifadelerini kullanarak karara uymamakta ısrar eden sosyal medya ağlarının sırasıyla bant genişliklerinin daraltılacağını işaret etti. Sayan konuya ilişkin yaptığı açıklamada,“1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren yasanın 3'ncü aşaması olan 'Reklam Yasağı', Resmî Gazete'de yayımlandı. 7253 sayılı yasa gereği Türkiye'ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketleri, artık ülkemizden reklam alamayacak. Reklam yasağının uygulamasını; BTK, BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumlarımız hassasiyetle denetleyecek. Ayrıca reklam veren şirketlere de ceza kesilecek. Reklam yasağı uygulanmadan Türkiye'ye temsilci atamayı ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eden sosyal ağ şirketlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Hiçbir vatandaşımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmasını istemiyoruz. Lakin milletimizin; verilerini, gizliliğini ve haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Dijital faşizm ve kural tanımazlığın Türkiye'de hakim olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Dileriz ki hala temsilcisini bildirmeyen Twitter ve Pinterest de ivedilikle gerekli adımları atarlar. Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağların bant genişliğinin daraltılması en son istediğimiz yol. Taciz, istismar, iftira ve hak ihlalleri bir özgürlük değil suçtur! Hiç kimsenin bu ve benzeri suçları özgürlük kisvesi altında işlemesine asla müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.