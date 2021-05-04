TUSAŞ'tan önemli bir hamle daha

Havacılık ve uzay alanında Türkiye'nin öncü şirketi TUSAŞ, dijital yatırımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl TUSAŞ APP ile 7'den 70'e havacılık tutkunlarına hitap edecek bir uygulama geliştiren TUSAŞ, gelişen teknolojiye cevap verebilecek özellikler eklediği web sitesini yeniledi. Mevcut web sitesindeki bilgilerin yanı sıra hava platformlarının son durumlarını ve özelliklerini de içeren yeni web sitesinde ziyaretçiler için keyifli bir deneyim yaşatacak olan hava platformlarının 3D görünümleri de yer alıyor. Kullanıcı dostu yapısı ile keyifli bir deneyim yaşatacak olan yeni web sitesinde TUSAŞ'ın geliştirdiği hava platformlarının ve uzay projelerinin yanı sıra TUSAŞ'ın uluslararası havacılık şirketleri için üretimini gerçekleştirdiği yapısal projeler de detaylıca incelenebilecek.

Türkiye'nin havacılık geleceğini inşa eden TUSAŞ'ın yeni web sitesine www.tusas.com sitesinden ulaşabilirsiniz

Utku Şimşek

