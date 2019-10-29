TÜSEB Ödülleri sahiplerini buldu

Kurultay açılış kokteyline Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Güven, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu ve TÜSEB Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez'in yanısıra çok sayıda davetli ve basın mensupları katıldı. Ödüller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurultayın son günü olan 31 Ekim 2019 tarihinde sahiplerine verilecek.

Ödül Alan İsimler şöyle:

TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü

Prof. Dr. Özcan Erel (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Seza Özen (Hacettepe Üniversitesi)

TÜSEB Teşvik Ödülü

Doç. Dr. Engin Özçivici (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Safa Barış (Marmara Üniversitesi)

Özge Bozo